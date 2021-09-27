德国大选：各国反应不一 肖尔茨倾向红绿黄联盟

德国立法大选的结果在国外引起了不同反响。美国向社民党总理候选人肖尔茨（Olaf Scholz）表示了祝贺。美国总统拜登称赞肖尔茨的坚持不懈。

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西班牙首相桑切斯也对肖尔茨表示了祝贺，并谈到了“巨大成就”。

奥地利总理库尔茨则谨慎地表示，选举结果允许各种联盟的达成。未来几周将显示，谁将成为德国总理。

俄罗斯则表示有兴趣发展关系。克里姆林宫发言人表示，德国和俄罗斯都认为，问题只能通过对话来解决。尤其是绿党一再批评波罗的海北溪二号管道的投入运营。

中国对选举结果持谨慎态度，希望并期待德国新政府继续奉行务实和平稳的对华政策。

欧盟委员会对德国两大党不相上下的选举结果感到担忧，认为新联邦政府的组建可能需要一些时间，这可能意味着欧盟层面的重大决定将需要很长时间才能做出。

法国政府也希望柏林的联盟谈判不要拖得太久。

据《南德意志报》在线报道，联盟党受到历史重创后，基民盟基社盟高层对联盟党总理候选人拉舍特的批评开始上涨。要求拉舍特下台的呼声已经出现。作为北威州州长和基民盟领袖，拉舍特受到多方压力。拉舍特周一在记者会上承认联盟党选举失败，并承认自己也有错误。

社民党总理候选人肖尔茨强调，下一届政府要由他来领导，并已委任了一个六人谈判小组，以尽快展开联盟谈判。拉舍特明显表示，倾向于红绿黄联盟即社民党、绿党和自民党联盟。绿党也发出了同样信号。自民党表示愿意和他们进行“初步试探性”会谈。

但《法兰克福评论报》等多份媒体表示，两最大党差距不大，谁能成为总理，尚不明确。