美中恢复国防协调会谈 五角大楼：双方重申保持沟通渠道畅通的共识

美国国防部9月29日通过声明表示，美中军方官员在28日至29日共同主持了第16轮双边国防政策协调会谈。美国国防部发言人强调，与中国军方保持联络是管控两国竞争的负责任做法。

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美国国防部发言人麦纳斯中校（ Lt. Col. Martin Meiners）在声明中指出，“2021年9月28日和29日，美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯（Michael Chase）与中华人民共和国人民解放军国际军事合作办公室副主任黄学平少将进行了一次安全视频会议，双方共同主持了第16轮美国-中国国防政策协调会谈。”

美国国防部的声明称，“这次会谈是拜登-哈里斯政府通过与中国保持开放的沟通渠道来负责任地管理美国和中国之间竞争的持续努力的一个重要组成部分。”声明续指，“在会谈中，双方就影响美中防务关系的一系列问题进行了坦率、深入和公开的讨论。双方重申了保持沟通渠道开放的共识。美方还明确表示，我们承诺与我们在印太地区的盟友和伙伴坚持共同的原则。”

据了解，美中上一次的国防政策协调会谈是在2020年1月14日举行的。英国《金融时报》今年5月报导称，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)曾三度提出要求与中共中央军事委员会副主席许其亮对话，但都被中方拒绝。报导指，一些美国国家安全委员会的官员反对奥斯汀与中国国防部长魏凤和接触。另一个派则没有那么抵制，但他们希望奥斯汀通过会议或电话等形式告诉魏凤和，他只会与许其亮举行会谈。

值得一提的是，美军参谋长联席会议主席马克·米利（Mark A. Milley）28日向国会澄清，缓和中美紧张局势是他的工作，他也确信美国前总统特朗普任内后期并无意对中国发动攻击。此前，《华盛顿邮报》著名调查记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）和罗伯特·科斯塔（Robert Costa）在其新书《危险》中披露，米利曾两次与中共中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成通话。首次通话是在2020年10月30日，即美国大选四天前。第二次通话则是在2021年1月8日，即美国国会骚乱事件的两天之后。作者们称，米利曾向他保证美军不会向中国开战。