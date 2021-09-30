美中恢復國防協調會談 五角大樓：雙方重申保持溝通渠道暢通的共識

美國國防部9月29日通過聲明表示，美中軍方官員在28日至29日共同主持了第16輪雙邊國防政策協調會談。美國國防部發言人強調，與中國軍方保持聯絡是管控兩國競爭的負責任做法。

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美國國防部發言人麥納斯中校（ Lt. Col. Martin Meiners）在聲明中指出，“2021年9月28日和29日，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中華人民共和國人民解放軍國際軍事合作辦公室副主任黃學平少將進行了一次安全視頻會議，雙方共同主持了第16輪美國-中國國防政策協調會談。”

美國國防部的聲明稱，“這次會談是拜登-哈里斯政府通過與中國保持開放的溝通渠道來負責任地管理美國和中國之間競爭的持續努力的一個重要組成部分。”聲明續指，“在會談中，雙方就影響美中防務關係的一系列問題進行了坦率、深入和公開的討論。雙方重申了保持溝通渠道開放的共識。美方還明確表示，我們承諾與我們在印太地區的盟友和夥伴堅持共同的原則。”

據了解，美中上一次的國防政策協調會談是在2020年1月14日舉行的。英國《金融時報》今年5月報導稱，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)曾三度提出要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但都被中方拒絕。報導指，一些美國國家安全委員會的官員反對奧斯汀與中國國防部長魏鳳和接觸。另一個派則沒有那麼抵制，但他們希望奧斯汀通過會議或電話等形式告訴魏鳳和，他只會與許其亮舉行會談。

值得一提的是，美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark A. Milley）28日向國會澄清，緩和中美緊張局勢是他的工作，他也確信美國前總統特朗普任內後期並無意對中國發動攻擊。此前，《華盛頓郵報》著名調查記者鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）和羅伯特·科斯塔（Robert Costa）在其新書《危險》中披露，米利曾兩次與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成通話。首次通話是在2020年10月30日，即美國大選四天前。第二次通話則是在2021年1月8日，即美國國會騷亂事件的兩天之後。作者們稱，米利曾向他保證美軍不會向中國開戰。