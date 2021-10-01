印度外長：四方安全對話被負面描述 我們不應該上當

印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）9月30日出席了由美國印度戰略夥伴關係論壇（USISPF）舉辦的研討會活動。當被問及在四方安全對話（Quad）機制應對中國崛起的背景下，應如何應對中國崛起的提問時，蘇傑生回答說，在很大程度上這是一個雙邊關係問題。他談到，四方安全對話提供了一個“志同道合的國家之間非常新的合作模式”。他說，“沒有人，特別是那些試圖對其進行負面描述的國家，對我們的選擇有否決權”。

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據《印度教徒報》報導，蘇傑生表示，“關於你提出的我們如何應對中國崛起的問題，我想說。在許多方面，這些是我們所有國家都必須作出的雙邊關係選擇。我們每個國家都與中國有非常實質性的關係。”他說，“在許多方面，中國今天是一個如此重要的參與者，在國際經濟中如此突出，我認為這些關係是很自然的”。他補充說，其他國家，包括四方安全對話成員國、法國和印度尼西亞等國，將有圍繞這一問題的獨特問題和機會。

蘇傑生和前美國駐印度大使弗蘭克·威斯納（Frank Wisner）共同參與了此次系列線上研討會。當被問及新德里和華盛頓在應對中國崛起這一複雜問題時，蘇傑生指出，“印度與北京有着非常實質性的關係，四方安全對話是為了處理事情，而不是為了反對某一國家。”他說，“我們不應該按照他人的劇本照本宣科，被引入負面的話語體系中去。”

蘇傑生談到，中國對全球秩序產生了重大影響，但建議各國根據自己的利益和關切作出回應。他說，“作為國際秩序的參與者，我們需要評估北京的動向，並根據我們自己的利益作出回應”。他強調，四方安全對話是美國、印度、日本和澳大利亞之間的戰略對話，旨在討論印太地區事件的自然後果，“而不是一個團夥以推銷某一方的單方面議程”。

蘇傑生說，“我們支持和平解決爭端，我們支持民主價值，我們支持國家的領土完整。因此，我認為非常重要的是，不要被引入某種負面的話語中，這實際上不是我們的劇本，而是按照他人的劇本在照本宣科。”蘇傑生說，“我認為我們不應該上當受騙。我認為我們需要積極，我們所有人都有與合作夥伴合作的基本權利，我認為重要的是，其他人不應該對我們的選擇有否決權。這是我們民主世界秩序的一部分。”

就印美雙邊關係，蘇傑生將兩國在處理大局問題和時勢問題方面描述為 “非常合適”。他說，這種關係一直很牢固，事實上由於新冠疫情而得到了加強。他續指，上周印度總理莫迪到訪華盛頓參加四方安全對話領導人首次面對面峰會和美印峰會等議程開闢了雙方關係間“許多新的可能性”。蘇傑生說，“它們不僅為我們的關係，也為我們與朋友和夥伴的合作方式指明了方向。”

關於美國和印度對阿富汗局勢的看法是否一致，蘇傑生說，在一些問題上有一致意見；比如對恐怖主義的立場以及阿富汗的土地不應作為恐怖組織的安全避難所。然而，在一些問題上也可能不太一致。他強調，印度本身就是跨境恐怖主義的受害者，這形成了印度對“阿富汗的一些鄰國”的看法。他表示，“美國在多大程度上贊同這一觀點，以及美國在哪些方面做出了戰術妥協，我認為這是美國人需要弄清楚的問題。”

蘇傑生說，印度和“國際社會”對塔利班在多哈做出的承諾一無所知。美國以及俄羅斯、中國和巴基斯坦是這些討論的核心。他說，在某種程度上，圍繞阿富汗的問題是否會發生，“陪審團還沒有定論”。