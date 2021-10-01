印度外长：四方安全对话被负面描述 我们不应该上当

印度外交部长苏杰生（S Jaishankar）9月30日出席了由美国印度战略伙伴关系论坛（USISPF）举办的研讨会活动。当被问及在四方安全对话（Quad）机制应对中国崛起的背景下，应如何应对中国崛起的提问时，苏杰生回答说，在很大程度上这是一个双边关系问题。他谈到，四方安全对话提供了一个“志同道合的国家之间非常新的合作模式”。他说，“没有人，特别是那些试图对其进行负面描述的国家，对我们的选择有否决权”。

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据《印度教徒报》报导，苏杰生表示，“关于你提出的我们如何应对中国崛起的问题，我想说。在许多方面，这些是我们所有国家都必须作出的双边关系选择。我们每个国家都与中国有非常实质性的关系。”他说，“在许多方面，中国今天是一个如此重要的参与者，在国际经济中如此突出，我认为这些关系是很自然的”。他补充说，其他国家，包括四方安全对话成员国、法国和印度尼西亚等国，将有围绕这一问题的独特问题和机会。

苏杰生和前美国驻印度大使弗兰克·威斯纳（Frank Wisner）共同参与了此次系列线上研讨会。当被问及新德里和华盛顿在应对中国崛起这一复杂问题时，苏杰生指出，“印度与北京有着非常实质性的关系，四方安全对话是为了处理事情，而不是为了反对某一国家。”他说，“我们不应该按照他人的剧本照本宣科，被引入负面的话语体系中去。”

苏杰生谈到，中国对全球秩序产生了重大影响，但建议各国根据自己的利益和关切作出回应。他说，“作为国际秩序的参与者，我们需要评估北京的动向，并根据我们自己的利益作出回应”。他强调，四方安全对话是美国、印度、日本和澳大利亚之间的战略对话，旨在讨论印太地区事件的自然后果，“而不是一个团伙以推销某一方的单方面议程”。

苏杰生说，“我们支持和平解决争端，我们支持民主价值，我们支持国家的领土完整。因此，我认为非常重要的是，不要被引入某种负面的话语中，这实际上不是我们的剧本，而是按照他人的剧本在照本宣科。”苏杰生说，“我认为我们不应该上当受骗。我认为我们需要积极，我们所有人都有与合作伙伴合作的基本权利，我认为重要的是，其他人不应该对我们的选择有否决权。这是我们民主世界秩序的一部分。”

就印美双边关系，苏杰生将两国在处理大局问题和时势问题方面描述为 “非常合适”。他说，这种关系一直很牢固，事实上由于新冠疫情而得到了加强。他续指，上周印度总理莫迪到访华盛顿参加四方安全对话领导人首次面对面峰会和美印峰会等议程开辟了双方关系间“许多新的可能性”。苏杰生说，“它们不仅为我们的关系，也为我们与朋友和伙伴的合作方式指明了方向。”

关于美国和印度对阿富汗局势的看法是否一致，苏杰生说，在一些问题上有一致意见；比如对恐怖主义的立场以及阿富汗的土地不应作为恐怖组织的安全避难所。然而，在一些问题上也可能不太一致。他强调，印度本身就是跨境恐怖主义的受害者，这形成了印度对“阿富汗的一些邻国”的看法。他表示，“美国在多大程度上赞同这一观点，以及美国在哪些方面做出了战术妥协，我认为这是美国人需要弄清楚的问题。”

苏杰生说，印度和“国际社会”对塔利班在多哈做出的承诺一无所知。美国以及俄罗斯、中国和巴基斯坦是这些讨论的核心。他说，在某种程度上，围绕阿富汗的问题是否会发生，“陪审团还没有定论”。