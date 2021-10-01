布林肯下周将率领美国政府代表团访问巴黎：讨论如何进一步加强美法关系

美国国务院10月1日通过声明宣布，国务卿布林肯（Antony Blinken）将于10月4日至6日率领美国政府代表团访问法国巴黎，主持经济合作与发展组织（OECD）部长级理事会会议，并纪念该组织成立60周年。

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声明介绍称，美国政府代表团将包括总统气候问题特使克里（John Kerry）、美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）、白宫经济顾问委员会主席塞西莉亚·劳斯（Cecilia Elena Rouse）和负责经济增长、能源和环境的副部长。

声明称，“部长级会议的主题是‘共同的价值观’。因此，推进应对气候危机的努力，促进高质量的基础设施发展，以及建设一个更加包容和公平的未来，将是美国在（经合组织）部长级理事会会议上的优先事项”。

声明称，“布林肯国务卿还将会见法国同行，继续讨论如何进一步加强美法在一系列问题上的重要关系，包括印太地区的安全、气候危机、新冠病毒大流行的经济复苏、跨大西洋关系，以及与我们的盟友和伙伴合作应对全球挑战和机遇。”

10月7日至8日，布林肯还将前往墨西哥首都墨西哥城，共同率领美国政府代表团参加美国-墨西哥高级别安全对话。