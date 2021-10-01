布林肯下周將率領美國政府代表團訪問巴黎：討論如何進一步加強美法關係

美國國務院10月1日通過聲明宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於10月4日至6日率領美國政府代表團訪問法國巴黎，主持經濟合作與發展組織（OECD）部長級理事會會議，並紀念該組織成立60周年。

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聲明介紹稱，美國政府代表團將包括總統氣候問題特使克里（John Kerry）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、白宮經濟顧問委員會主席塞西莉亞·勞斯（Cecilia Elena Rouse）和負責經濟增長、能源和環境的副部長。

聲明稱，“部長級會議的主題是‘共同的價值觀’。因此，推進應對氣候危機的努力，促進高質量的基礎設施發展，以及建設一個更加包容和公平的未來，將是美國在（經合組織）部長級理事會會議上的優先事項”。

聲明稱，“布林肯國務卿還將會見法國同行，繼續討論如何進一步加強美法在一系列問題上的重要關係，包括印太地區的安全、氣候危機、新冠病毒大流行的經濟復蘇、跨大西洋關係，以及與我們的盟友和夥伴合作應對全球挑戰和機遇。”

10月7日至8日，布林肯還將前往墨西哥首都墨西哥城，共同率領美國政府代表團參加美國-墨西哥高級別安全對話。