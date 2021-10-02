岸田文雄拟让岸信夫、茂木敏充留任防卫和外务大臣

自东京方面消息，9月29日当选日本自民党总裁的岸田文雄现已确定方针，在组建新内阁时，任命茂木敏充继续担任外务大臣一职。据悉，岸田文雄还将让现任防卫大臣岸信夫和文部科学大臣萩生田光一留在他的新内阁里。

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据《读卖新闻》10月2日报导，岸田文雄目前正协调出席130日在意大利罗马举行的20国集团领导人峰会，届时将与美国总统拜登举行首次美日首脑会谈。如果岸田文雄出访行程确定，将成日本众议院大选公告后出访的不寻常案例。

此外，岸田文雄将在4日召集的临时国会上接受首相指名并立即着手组阁，预计8日举行内阁总理大臣所信表明演说，并在11日到13日接受各党代表质询后解散众议院。

有关新内阁人事方面的消息，《每日新闻》周六报导称，岸田文雄将让现任防卫大臣岸信夫和文部科学大臣萩生田光一留在他的新内阁里。62岁的岸信夫，是前首相安倍晋三的弟弟，他同58岁的萩生田光一，都属党内最大的“细田派”。

内阁官房长官由59岁的前文部科学大臣松野博一接任、68岁的自民党前总务会长铃木俊一接任财务大臣。

早前还有报导指，岸田文雄亦已基本决定，继续由茂木敏充出任外务大臣；财务大臣一职，会由前环境大臣铃木俊一担任，接替81岁的麻生太郎。而前文部科学大臣松野博一，预计会成为内阁官房长官。