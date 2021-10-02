岸田文雄擬讓岸信夫、茂木敏充留任防衛和外務大臣

自東京方面消息，9月29日當選日本自民黨總裁的岸田文雄現已確定方針，在組建新內閣時，任命茂木敏充繼續擔任外務大臣一職。據悉，岸田文雄還將讓現任防衛大臣岸信夫和文部科學大臣萩生田光一留在他的新內閣里。

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據《讀賣新聞》10月2日報導，岸田文雄目前正協調出席130日在意大利羅馬舉行的20國集團領導人峰會，屆時將與美國總統拜登舉行首次美日首腦會談。如果岸田文雄出訪行程確定，將成日本眾議院大選公告後出訪的不尋常案例。

此外，岸田文雄將在4日召集的臨時國會上接受首相指名並立即着手組閣，預計8日舉行內閣總理大臣所信表明演說，並在11日到13日接受各黨代表質詢後解散眾議院。

有關新內閣人事方面的消息，《每日新聞》周六報導稱，岸田文雄將讓現任防衛大臣岸信夫和文部科學大臣萩生田光一留在他的新內閣里。62歲的岸信夫，是前首相安倍晉三的弟弟，他同58歲的萩生田光一，都屬黨內最大的“細田派”。

內閣官房長官由59歲的前文部科學大臣松野博一接任、68歲的自民黨前總務會長鈴木俊一接任財務大臣。

早前還有報導指，岸田文雄亦已基本決定，繼續由茂木敏充出任外務大臣；財務大臣一職，會由前環境大臣鈴木俊一擔任，接替81歲的麻生太郎。而前文部科學大臣松野博一，預計會成為內閣官房長官。