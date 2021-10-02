走访白宫后 法驻美大使再会布林肯、戴琪及美国会议员

自9月30日在白宫与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）进行会谈后，法国驻美国大使埃蒂安（Philippe Etienne）还与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和贸易代表戴琪等美方官员进行了会面。此外，埃蒂安还前往国会山与美国国会“法国联线”的议员代表们交换了意见。

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美国国务院10月1日通过声明介绍称，“布林肯国务卿和艾蒂安大使注意到拜登总统和法国总统马克龙于9月22日进行了富有成效的电话交谈，并讨论了美法双边关系的发展方向。他们预览了国务卿即将前往巴黎参加经合组织部长级理事会会议的情况，并讨论了加强美法全球合作的方式。” 埃蒂安会后通过推特表示，“我很荣幸并感谢布林肯国务卿，在他访问巴黎之前，我们与他讨论了我们重新接触和重建信任的议程，特别是关于印度-太平洋、我们的欧洲防务和萨赫勒地区的反恐斗争。”

据悉，布林肯将于10月4日至6日率领美国政府代表团访问法国巴黎，主持经济合作与发展组织（OECD）部长级理事会会议，并纪念该组织成立60周年。随行的美方代表团将包括总统气候问题特使克里、美国贸易代表戴琪、白宫经济顾问委员会主席塞西莉亚·劳斯和负责经济增长、能源和环境的副部长。

美国贸易代表办公室周五亦通过声明表示，戴琪和副贸易代表杰姆·怀特（Jayme White）共同会见了埃蒂安。声明称，“戴大使首先感谢法国对美欧贸易和技术委员会（TTC）的支持，该委员会本周在宾夕法尼亚州的匹兹堡举行了首次部长级会议。戴大使概述了部长级会议和接下来的步骤，并强调了在信任的基础上加强美法伙伴关系的重要性，以推动美欧贸易和技术委员会的工作以及其他共同感兴趣的问题。”

声明称，“戴大使还指出，她期待着下周在巴黎与法国经济、财政和复苏部长勒梅尔（Bruno Le Maire）会面，深入讨论美国和法国在贸易相关问题上的合作。” 艾蒂安当天在推特上写道，“从巴黎的密集磋商回到华盛顿后，我在国会山会见了美国国会参议员，讨论如何修复我们关系中的信任漏洞，并推进解决关键战略问题。感谢法国联线小组和库恩斯参议员（Chris Coons）的组织工作。”