联合国:埃塞俄比亚非法驱逐其人员

联合国机构认为，埃塞俄比亚于两天前周四单方面宣布驱逐七名联合国官员的决定是非法的，联合国秘书长古特雷斯感到震惊。

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据本台RFI法文网2021年10月2日周六报道，联合国现已就埃塞俄比亚驱逐其七名工作人员做出反应。联合国认为，指其团队为“不受欢迎”人员违背了国际法和联合国宪章。在此之前，埃塞俄比亚政府于9月30日周四宣布，7名处理紧急救援事务的联合国官员为“不受欢迎”的人，并命令他们在72小时内离境。

Image RFI Archive / Onu a signalé à la mission d’Éthiopie à New York ce vendredi 1er octobre 2021 : le concept de persona non grata ne s’est jamais appliqué aux fonctionnaires des Nations Unies – il ne peut que concerner les diplomates rattachés à un pays. Ici, le secrétaire général de l'ONU António Guterres, en compagnie du président de la Commission de l'UA Moussa Faki et de la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. （Photo d'illustration) 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres ） AFP - SIMON MAINA / Image RFI Archive

本台RFI通讯员卡莉（Carrie Nooten）发自纽约（New York）消息说，对联合国而言，埃塞俄比亚的这一单方面决定，一言以蔽就是“非法”。联合国机构周五告知在纽约的埃塞俄比亚代表团，“不受欢迎的人”这一概念从来就不适用于联合国的工作人员，这只适用于隶属一个国家的外交人员。依照旗下成员国所通过的宪章，联合国的职员享有豁免权。这也是联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres ）周五在与埃塞俄比亚政府总理通电话中所解释的立场。除此之外，两人之间的谈话内容，目前丝毫没有对外透露。而纽约方面认为，埃塞俄比亚撤回这一决定的可能性不大。

安理会暂不裁断这一问题

联合国安理会已经就此危机，召开过闭门紧急会议，但在周五没有取得进展。俄罗斯已要求核实亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）所掌握的、指控七名联合国官员“干涉内政”和“不良行为”的证据，然后再决定，安理会是否可能做出同声共气的反应，并在辩论中予以斟酌。

联合国人道救援行动遇阻

在联合国，有人怀疑埃塞俄比亚的这一决定，是否针对联合国人道主义事务负责人本周早些时候的言论。联合国人道事务主管马丁·格里菲思（Martin Griffiths）揭露人道救援遇阻，无法送抵民众。

Image RFI Archive / Martin Griffiths, le nouveau directeur de l'agence humanitaire de l'ONU. Ici le 12 avril 2021. 联合国人道主义事务负责人马丁·格里菲思（Martin Griffiths） AFP - JOHN MACDOUGALL / Image RFI Archive

人权观察（HRW）的非洲区高级研究员里提希亚・贝德女士（Laetitia Bader ）在接受本台RFI非洲组记者采访时指出，这不是首次发生反人道主义界的行动。