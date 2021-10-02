聯合國:埃塞俄比亞非法驅逐其人員

聯合國機構認為，埃塞俄比亞於兩天前周四單方面宣布驅逐七名聯合國官員的決定是非法的，聯合國秘書長古特雷斯感到震驚。

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據本台RFI法文網2021年10月2日周六報道，聯合國現已就埃塞俄比亞驅逐其七名工作人員做出反應。聯合國認為，指其團隊為“不受歡迎”人員違背了國際法和聯合國憲章。在此之前，埃塞俄比亞政府於9月30日周四宣布，7名處理緊急救援事務的聯合國官員為“不受歡迎”的人，並命令他們在72小時內離境。

Image RFI Archive / Onu a signalé à la mission d’Éthiopie à New York ce vendredi 1er octobre 2021 : le concept de persona non grata ne s’est jamais appliqué aux fonctionnaires des Nations Unies – il ne peut que concerner les diplomates rattachés à un pays. Ici, le secrétaire général de l'ONU António Guterres, en compagnie du président de la Commission de l'UA Moussa Faki et de la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. （Photo d'illustration) 聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres ） AFP - SIMON MAINA / Image RFI Archive

本台RFI通訊員卡莉（Carrie Nooten）發自紐約（New York）消息說，對聯合國而言，埃塞俄比亞的這一單方面決定，一言以蔽就是“非法”。聯合國機構周五告知在紐約的埃塞俄比亞代表團，“不受歡迎的人”這一概念從來就不適用於聯合國的工作人員，這隻適用於隸屬一個國家的外交人員。依照旗下成員國所通過的憲章，聯合國的職員享有豁免權。這也是聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres ）周五在與埃塞俄比亞政府總理通電話中所解釋的立場。除此之外，兩人之間的談話內容，目前絲毫沒有對外透露。而紐約方面認為，埃塞俄比亞撤回這一決定的可能性不大。

安理會暫不裁斷這一問題

聯合國安理會已經就此危機，召開過閉門緊急會議，但在周五沒有取得進展。俄羅斯已要求核實亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）所掌握的、指控七名聯合國官員“干涉內政”和“不良行為”的證據，然後再決定，安理會是否可能做出同聲共氣的反應，並在辯論中予以斟酌。

聯合國人道救援行動遇阻

在聯合國，有人懷疑埃塞俄比亞的這一決定，是否針對聯合國人道主義事務負責人本周早些時候的言論。聯合國人道事務主管馬丁·格里菲思（Martin Griffiths）揭露人道救援遇阻，無法送抵民眾。

Image RFI Archive / Martin Griffiths, le nouveau directeur de l'agence humanitaire de l'ONU. Ici le 12 avril 2021. 聯合國人道主義事務負責人馬丁·格里菲思（Martin Griffiths） AFP - JOHN MACDOUGALL / Image RFI Archive

人權觀察（HRW）的非洲區高級研究員里提希亞・貝德女士（Laetitia Bader ）在接受本台RFI非洲組記者採訪時指出，這不是首次發生反人道主義界的行動。