香港市民支援爱国民主运动联合会（简称港支联或支联会）诞生于1989年5月21日香港支持中国学生运动的全球华人大游行中，2021年9月25日，通过解散议案。就此，费良勇先生撰文纪念，全文如下：

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应时诞生，悲壮解散

——港支联永垂青史

费良勇

2021年9月25日，香港市民支援爱国民主运动联合会（简称港支联或支联会）召开特别会员大会，以41票赞成、4票反对、0票弃权，通过解散议案。这是在中共专制当局的野蛮高压下，港支联被迫做出的痛苦决定。

港支联诞生于1989年5月21日香港支持中国学生运动的全球华人大游行中。其宗旨是“释放民运人士；平反八九民运；追究屠城责任；结束一党专政；建设民主中国”。港支联一成立，就大力支持内地学生运动，希望阻止大屠杀发生。但大屠夫邓小平为了一人一党之私利，还是高举屠刀，调动正规军用坦克机枪屠杀手无寸铁的学生和市民。

六四大屠杀发生后，港支联随即发起“黄雀行动”，救援被中共通缉的学生领袖和民运人士。港支联先后救出了数百人，在通缉令中遭到搜捕的23名学生领袖中有15人获得营救。这是港支联替天行道的义举，时代的绝唱。中共野蛮嗜血，草菅人命，杀人抓人害人，港支联救人，谁是恶魔，谁是菩萨，孰是孰非，泾渭分明！

港支联每年在香港维园举办的六四烛光悼念集会，以及之前星期日的纪念六四大游行，都是全球最大规模的六四纪念活动。港支联还长期支持中国内地民运人士，并且每年举办探讨中国国情讲座，香港和中国大陆两地关系座谈会，清明节献花、民主长跑、巡迴各区宣传、中秋民主灯火行动、爱心寄天安门母亲、年宵摊位等活动，并创办了六四纪念馆。港支联为捍卫人权正义，推进中国的民主法治做出了杰出贡献。

虽然香港的六四纪念馆早就因中共压力被迫关闭，如今港支联也被迫解散，但港支联创建的网上“六四记忆·人权博物馆”已经正式开放。网站设在国外，中共管不着，永远关闭不了。网上六四博物馆永远记载中共北京大屠杀的滔天罪恶，也永远记载港支联的丰功伟绩。

今年七月，港支联宣布，鉴于政治环境变坏，决议采取两项防范措施，减少常委人数并于七月底前全面遣散所有职员。目前港支联尚余的七名常委，全部被拘押或在狱中服刑。在特别会员大会召开前，正在狱中服刑的港支联主席李卓人先生和前副主席何俊仁先生发表公开信，呼吁会员支持“主动解散”港支联，指这是“最好的处理方案”。但被拘押的港支联副主席邹幸彤女士发表公开信，反对港支联解散。他们考虑问题的侧重点不同，保护人才，减少损失，或者坚持抗争，不怕牺牲。我们万分敬佩邹幸彤女士的精神和勇气！不过，在当前极端恐怖的专制环境下，港支联反正无法正常运作，解散是对的。好汉不吃眼前亏，留得青山在，不怕没柴烧。中共专制能够称霸一时，最多恶贯一世，迟早要被埋葬掉。港支联虽然从组织上解散了，但港支联精神永远存在，将永远激励香港人民和全中国人民坚持不懈地摧毁专制大厦，建立民主殿堂。

众所周知，港支联是香港市民自发成立的组织。但中共爪牙公然栽赃港支联是“外国代理人”。中共心胸极端狭窄，一贯秋后算账。港支联虽然已经解散，但中共可能仍然捏造各种各样的罪名强加给港支联，旨在将港支联及其负责人“搞垮搞臭”，以便欺骗和恐吓人民，强化专制统治。正如英国外交大臣拉布9月8日在推特发文说:“今天对香港支联会成员的逮捕是另一个令人不寒而栗的例子，表明北京是如何利用《香港国安法》来瓦解香港的公民社会和扼杀政治异议。”

港支联是一个伟大的组织，英勇的团体。港支联的纲领及32年抗争史代表了中国的正义良知和发展方向。港支联被迫解散，是香港公民社会全面瓦解的标志，也是习近平独裁统治下中国政治大倒退的象征。港支联应时诞生，悲壮解散，功德圆满，永垂青史！

我们强烈抗议中共打压港支联和香港民主派！我们要求中共立即释放被捕的港支联负责人和一切民主人士！

我们正告中共当局及其专制卫道士，不要泯灭人性，不要把坏事做绝！善有善报，恶有恶报。民主潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡！

2021年9月28日 写于 纽伦堡