香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱港支聯或支聯會）誕生於1989年5月21日香港支持中國學生運動的全球華人大遊行中，2021年9月25日，通過解散議案。就此，費良勇先生撰文紀念，全文如下：

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應時誕生，悲壯解散

——港支聯永垂青史

費良勇

2021年9月25日，香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱港支聯或支聯會）召開特別會員大會，以41票贊成、4票反對、0票棄權，通過解散議案。這是在中共專制當局的野蠻高壓下，港支聯被迫做出的痛苦決定。

港支聯誕生於1989年5月21日香港支持中國學生運動的全球華人大遊行中。其宗旨是“釋放民運人士；平反八九民運；追究屠城責任；結束一黨專政；建設民主中國”。港支聯一成立，就大力支持內地學生運動，希望阻止大屠殺發生。但大屠夫鄧小平為了一人一黨之私利，還是高舉屠刀，調動正規軍用坦克機槍屠殺手無寸鐵的學生和市民。

六四大屠殺發生後，港支聯隨即發起“黃雀行動”，救援被中共通緝的學生領袖和民運人士。港支聯先後救出了數百人，在通緝令中遭到搜捕的23名學生領袖中有15人獲得營救。這是港支聯替天行道的義舉，時代的絕唱。中共野蠻嗜血，草菅人命，殺人抓人害人，港支聯救人，誰是惡魔，誰是菩薩，孰是孰非，涇渭分明！

港支聯每年在香港維園舉辦的六四燭光悼念集會，以及之前星期日的紀念六四大遊行，都是全球最大規模的六四紀念活動。港支聯還長期支持中國內地民運人士，並且每年舉辦探討中國國情講座，香港和中國大陸兩地關係座談會，清明節獻花、民主長跑、巡迴各區宣傳、中秋民主燈火行動、愛心寄天安門母親、年宵攤位等活動，並創辦了六四紀念館。港支聯為捍衛人權正義，推進中國的民主法治做出了傑出貢獻。

雖然香港的六四紀念館早就因中共壓力被迫關閉，如今港支聯也被迫解散，但港支聯創建的網上“六四記憶·人權博物館”已經正式開放。網站設在國外，中共管不着，永遠關閉不了。網上六四博物館永遠記載中共北京大屠殺的滔天罪惡，也永遠記載港支聯的豐功偉績。

今年七月，港支聯宣布，鑒於政治環境變壞，決議採取兩項防範措施，減少常委人數並於七月底前全面遣散所有職員。目前港支聯尚余的七名常委，全部被拘押或在獄中服刑。在特別會員大會召開前，正在獄中服刑的港支聯主席李卓人先生和前副主席何俊仁先生髮表公開信，呼籲會員支持“主動解散”港支聯，指這是“最好的處理方案”。但被拘押的港支聯副主席鄒幸彤女士發表公開信，反對港支聯解散。他們考慮問題的側重點不同，保護人才，減少損失，或者堅持抗爭，不怕犧牲。我們萬分敬佩鄒幸彤女士的精神和勇氣！不過，在當前極端恐怖的專制環境下，港支聯反正無法正常運作，解散是對的。好漢不吃眼前虧，留得青山在，不怕沒柴燒。中共專制能夠稱霸一時，最多惡貫一世，遲早要被埋葬掉。港支聯雖然從組織上解散了，但港支聯精神永遠存在，將永遠激勵香港人民和全中國人民堅持不懈地摧毀專制大廈，建立民主殿堂。

眾所周知，港支聯是香港市民自發成立的組織。但中共爪牙公然栽贓港支聯是“外國代理人”。中共心胸極端狹窄，一貫秋後算賬。港支聯雖然已經解散，但中共可能仍然捏造各種各樣的罪名強加給港支聯，旨在將港支聯及其負責人“搞垮搞臭”，以便欺騙和恐嚇人民，強化專制統治。正如英國外交大臣拉布9月8日在推特發文說:“今天對香港支聯會成員的逮捕是另一個令人不寒而慄的例子，表明北京是如何利用《香港國安法》來瓦解香港的公民社會和扼殺政治異議。”

港支聯是一個偉大的組織，英勇的團體。港支聯的綱領及32年抗爭史代表了中國的正義良知和發展方向。港支聯被迫解散，是香港公民社會全面瓦解的標誌，也是習近平獨裁統治下中國政治大倒退的象徵。港支聯應時誕生，悲壯解散，功德圓滿，永垂青史！

我們強烈抗議中共打壓港支聯和香港民主派！我們要求中共立即釋放被捕的港支聯負責人和一切民主人士！

我們正告中共當局及其專制衛道士，不要泯滅人性，不要把壞事做絕！善有善報，惡有惡報。民主潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡！

2021年9月28日 寫於 紐倫堡