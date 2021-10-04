美法两国外长周二巴黎再谈恢复信任

据路透社报道：法国外长勒 德里昂将于本周二会见到达巴黎的美国国务卿安东尼‧布林肯。法国外交部宣布：两国外长将进行深入交流，继续他们9月23日在纽约开始的会谈，以确立能够恢复法美两国信任的步骤。

广告 继续浏览后续

法国外交部还表示：如同出席联合国大会的法国外长在纽约与布林肯会谈后所表示的：两国关系走出危机将需要时间和行动。而这也是美国国务卿当时的看法。两周前，美英宣布将帮助澳大利亚建造8艘核潜艇，澳洲随后取消了从法国购买价值400亿美元常规核潜艇的合同。盛怒之下，法国召回驻华盛顿大使。

不过华盛顿与巴黎很快开始关系缓和。美国总统拜登9月22日与法国总统马克龙通了电话。法国随后表示将派遣大使返回华盛顿。上周三（9月29日），法国驻美大使菲利普‧艾蒂安（Philippe Étienne）抵达华盛顿并会见到美国白宫安全事务助理沙利文。

美国国务卿这次时来巴黎是主持“经济合作与发展组织”（Organization for Economic Cooperation and Development）部长会议，美国国务院发言人内德‧普赖斯（Ned Price）上周五（10月1日）说，布林肯于下周一（4日）到周三（6日）访问巴黎，将主持经合与发展组织部长会议，并与法国官员举行会谈。布林肯将与美国气候特使约翰‧克里（John Kerry）、美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）以及其他在巴黎的美国官员会合。

美国国务院新任欧洲和欧亚事务助理国务卿卡伦‧唐弗里德（Karen Donfried）与记者的电话简报会上说，在巴黎访问期间，布林肯将强调，美国欢迎法国和欧盟参与印度-太平洋地区事务。唐弗里德表示，华盛顿认识到，新宣布的印太地区安全伙伴关系“将受益于盟友之间更好和更公开的磋商”，并强调“信任”对美国与法国盟友关系的重要性。他还说：“语言不足以重建信任——行动很重要，行为很重要。”“此次访问期间，布林肯还将讨论与法国在非洲萨赫勒（Sahel）地区的进一步安全合作，以及讨论气候危机和应对冠状病毒（中共病毒）大流行的问题。

访问巴黎之后，布林肯将于下周五前往墨西哥进行安全会谈。