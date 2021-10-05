白宫国安顾问沙利文欧洲行 瑞士会晤杨洁篪

白宫国安顾问沙利文这个星期将在瑞士苏黎世与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤。这是9月初美国总统拜登与中国国家主席通话后的美中后续对话，寻求负责任处理美中竞争。

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白宫国家安全会议10月5日以发言人霍恩（Emily Horne）名义发布沙利文（Jake Sullivan）本周前往瑞士苏黎世、比利时布鲁塞尔与法国巴黎的行程。

新闻稿表示，沙利文将在苏黎世与杨洁篪会晤，这是拜登与习近平9月9日二度通话后的美中后续对话，继续寻求负责任地处理美中竞争。

沙利文随后将转往布鲁塞尔与巴黎，和北大西洋公约组织（NATO）盟邦国安顾问、欧洲联盟执行委员会（European Commission）与欧洲理事会（European Council）官员会晤。沙利文将重申跨大西洋联盟的重要性，就一系列共同利益进行磋商外，也将利用机会向欧洲盟友与合作伙伴汇报与杨洁篪的会谈内容。

沙利文与杨洁篪的欧洲会晤，最早由《南华早报》披露。报导引述知情人士指出，“他们的目标是重建沟通管道，并落实习近平和拜登达成的共识”。

杨洁篪与沙利文本周会面，是拜登上台后双方官员再次面对面会晤，但先前会面并无太多实质进展。今年3月18日，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与沙利文共同会见杨洁篪与中国外交部长王毅等人，在阿拉斯加召开会谈。会谈不欢而散，中国批判美国式民主，美国官员则指控中国代表哗众取宠。

中美关系在美国前总统特朗普时期急剧恶化，拜登政府也因香港、新疆与新冠疫情源头等多项议题，持续对中国施压。中国近来对台湾的军事恫吓持续升高，战机扰台数量频创新高，也引来美国国务院与白宫高度关切。