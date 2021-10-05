白宮國安顧問沙利文歐洲行 瑞士會晤楊潔篪

白宮國安顧問沙利文這個星期將在瑞士蘇黎世與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。這是9月初美國總統拜登與中國國家主席通話後的美中後續對話，尋求負責任處理美中競爭。

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白宮國家安全會議10月5日以發言人霍恩（Emily Horne）名義發布沙利文（Jake Sullivan）本周前往瑞士蘇黎世、比利時布魯塞爾與法國巴黎的行程。

新聞稿表示，沙利文將在蘇黎世與楊潔篪會晤，這是拜登與習近平9月9日二度通話後的美中後續對話，繼續尋求負責任地處理美中競爭。

沙利文隨後將轉往布魯塞爾與巴黎，和北大西洋公約組織（NATO）盟邦國安顧問、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與歐洲理事會（European Council）官員會晤。沙利文將重申跨大西洋聯盟的重要性，就一系列共同利益進行磋商外，也將利用機會向歐洲盟友與合作夥伴彙報與楊潔篪的會談內容。

沙利文與楊潔篪的歐洲會晤，最早由《南華早報》披露。報導引述知情人士指出，“他們的目標是重建溝通管道，並落實習近平和拜登達成的共識”。

楊潔篪與沙利文本周會面，是拜登上台後雙方官員再次面對面會晤，但先前會面並無太多實質進展。今年3月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與沙利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅等人，在阿拉斯加召開會談。會談不歡而散，中國批判美國式民主，美國官員則指控中國代表嘩眾取寵。

中美關係在美國前總統特朗普時期急劇惡化，拜登政府也因香港、新疆與新冠疫情源頭等多項議題，持續對中國施壓。中國近來對台灣的軍事恫嚇持續升高，戰機擾台數量頻創新高，也引來美國國務院與白宮高度關切。