脸书旗下社交和手机应用程序严重故障 中断服务6小时

美国电信巨头马克·扎克伯格旗下的两款社交软件和两款手机即时应用程序周一晚间出现近6小时的严重故障，无法使用，随后逐渐恢复。严重故障和前员工爆料导致脸书股值暴跌。

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美国电信巨头扎克伯格旗下的两款社交媒体脸书和照片墙(Instagram)以及两款手机即时应用程序Messenger 和WhatsApp出现大规模宕机，就是周一晚间5个多小时间，全球由超过1400万用户报告无法使用他们的账户，宕机影响了全球数10亿人使用这些社交网络，直到周二早晨才逐步恢复，大部分服务重新上线。

在印度等发短信价格昂贵的发展中国家，居民普遍使用Messenger 和WhatsApp为主要通信方式来接受客户订单，因此受到巨大影响。

《纽约时报》消息指出宕机也影响脸书集团内部工作人员的沟通。

脸书发言人 Andy Stone表示对全球依赖脸书服务的企业和个人道歉，说尽力恢复程序的使用。

脸书集团的宕机故障和其员工出来爆料这个社交媒体巨头运营的负面新闻，让脸书股值周一在华尔街收盘时下跌4.9%。

脸书前产品经理豪根（Frances Haugen）提供内部文件，举报脸书内幕引起舆论关注，她指责脸书只顾利润而不顾客户的安全，包括脸书自己做的内部研究发现，Instagram对青少年的精神健康产生影响，该手机应用软件对许多年轻人心理健康有害，她还揭露脸书对名人言论和内容不进行管理和交叉核对等。