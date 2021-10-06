德国《每日镜报》：社民党无意改变外交政策

周四，德国社民党、绿党和自民党将首次举行红绿黄三党联盟试探性会谈。虽然各党派都不亮牌，黑绿黄联盟的可能性也还存在，但多方认为，交通灯联盟最有希望上台。

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据德国电视一台报道，社民党、绿党和自民党计划快速进入联盟探索性会谈。周四谈判时间预定为六小时。基社盟领袖索德尔认为，这是对黑绿黄联盟的清晰否决信号。基民盟主席拉舍特则愿意继续为黑绿黄联盟试探会谈而努力。

基社盟主席索德尔认为，绿党和自民党愿意和社民党进行三方会谈的决定是“对牙买加联盟的实际否决。”“自民党和绿党决定了要走交通灯联盟的道路，那他们就必须坚决地走下去。”他认为，德国新政府“很可能”没有基民盟/基社盟联盟党在内。

绿党和自民党同意和大选赢家社民党进行三方试探性会谈的同时，拒绝和第二大党联盟党同时展开联盟谈判。绿党和自民党虽然只是第三和第四大党，但被视为是造王者。它们将决定，谁将进驻总理府。

德国政治学家Uwe Jun向德国广播电台表示，走向交通灯联盟的初步决定已经可见。要达成联盟，自民党必须让步。而社民党领袖肖尔茨被视为是强硬的谈判对手。

《世界报》表示，绿党和自民党将和社民党展开联盟试探谈判。黑绿黄联盟因此面临消亡。肖尔茨表示，交通灯联盟是“市民的意愿”。自民党领袖林德纳则表示，自民党和绿党不同，继续看到本党和联盟党在内容上有最大的共同点。牙买加联盟仍然是内容上可取的联盟。不过，事情得一步一步来。平行谈判不会出现。

林德纳还强调说，自民党只会“加入一个中间性的，加强自由价值的政府”。绿党和自民党虽然在很多事情上观点不一，但已经形成了“一个有利于进步的中心。”

柏林出版的《每日镜报》表示，绿党总理候选人贝尔博克要求采取新的外交政策，对中国和俄国更为强硬。社民党领袖肖尔茨则无意改变外交政策。自民党更关注的是经济。如果三党不能摆放好自己的位置，下一个危机就会分裂它们。

《明镜》周刊民意调查显示，在德国大选一周半后，社民党在民意调查中得分继续增加。联盟党得分下滑。即便是联盟党的追随者者，也不太相信拉舍特还能更新基民盟。