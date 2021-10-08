沙利文：拜登願意支持提高歐洲軍事和防禦能力 就美歐對華政策分歧報道不準確

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)10月8日在巴黎會見了法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）。

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沙利文周五通過推特表示，“今天在巴黎與法方外事顧問博納進行了良好的會晤，繼續就我們的共同議程進行密切協調。”據悉，沙利文會後還與法國智庫的一些專家就兩國關係進行了會談。就澳英美三邊安全協議和潛艇協議事件引發的美法關係緊張問題，沙利文周四則在受訪時表示，“當我們的法國同行提出關切時，當其他人提出問題時，我們的回答不是......‘叫別人走遠點，不要煩我’。他說，“這就是其他以前的美國政府可能會做出的反應”。

沙利文在描述拜登政府對法國失望的反應時說，“這是果斷的行動，而且我相信在很短的時間內直接與法方接觸，在兩位總統之間建立對話，發表聯合聲明，促成他們的大使回國，然後促成持續的外交對話。”沙利文指出，周五他將成為僅本周就從華盛頓訪問巴黎的第三位美方高級別特使，周一美國副國務卿維多利亞·努蘭德（Victoria Nuland）和周二國務卿安東尼·布林肯都前來巴黎訪問。法國總統馬克龍本周說，他還不相信這種關係已經回到了正軌。

據政治新聞網站POLITICO報導，針對一些歐洲領導人對三邊安全協議（奧庫斯協議）的批評，沙利文說，這些批評是通過“早期對（歐盟）成員國和歐盟本身進行積極的接觸，並在我今天的訪問中達到高潮”來處理的。在與記者的圓桌討論中，沙利文因歐洲盟友指責華盛頓沒有充分協商，以及拜登特別無視對從阿富汗撤軍計畫的疑慮而數次受到質疑。

就阿富汗問題，沙利文堅持認為美方已經進行了充分的磋商，但歐方只是不同意拜登總統的決定。沙利文說，“如果你看一下在阿富汗問題上的協商模式，在部長一級、白宮高級官員一級、總統一級的幾周時間裡，以及在總統於4月16日發表講話宣布他對阿富汗的決定之前，這種協商是密集的，是持續的，是系統的。”他說，“而我認為真正的問題是，許多盟友不同意這個決定的結果。”

沙利文補充說，“但我實際上相信，這種協商的形式和內容是相當密集的。坦率地說，總統之所以要到4月中旬才作出最後決定，部分原因是他考慮到了盟國的反饋意見，這些盟國表示他們對如何繼續在阿富汗駐軍有不同看法。”但在三邊安全協議的問題上，沙利文承認白宮處事不當。他說，“關於奧庫斯協議，你知道，我們已經說過，我們本可以改進圍繞這個問題的協商方法。”

總的來說，沙利文堅持認為拜登政府致力於與合作夥伴密切合作，他甚至舉出了歐盟領導人是正確的，而華盛頓是錯誤的例子--至少在特朗普政府執政時，以及歐盟同意拜登、沙利文和其他人在奧巴馬政府期間參與的決定。這包括歐盟對“伊朗核協議”（JCPOA）的有力辯護。

沙利文說；“歐洲人是對的，我們不應該退出‘伊朗核協議’。他們是對的，我們不應該離開《巴黎氣候協定》。我想說他們是對的，對的多於錯的，他們中的許多人對入侵伊拉克的可能成本和後果是對的。所以這些是與使用武力、氣候變化和核擴散有關的例子。”他說，目前跨大西洋關係的狀況遠比最近幾周所描述的要好。

沙利文說，”我的觀點是，實際上，如果你看一下我們政府的處理方式的總和，不管是處理好的方面：美歐貿易和技術委員會、波音-空客交易、七國集團公報、美國-歐盟峰會、今年的北約峰會--還是處理好的挑戰，其反映了對外交、協商的完全承諾，利用了長期以來建立的個人關係，這些關係能夠支持我們度過困難時期。”

沙利文補充說，“（拜登）總統自己的關係和自己的信譽在這方面一直是一個巨大的資產。因此，我們實際上感到我們現在站在一個時刻，無論是在我們在歐洲的關鍵雙邊關係中，還是在北約和歐盟的背景下，我們都有機會達到一個強度、重點和目的。”他表示，拜登確實願意支持提高歐洲的軍事和防禦能力，這是與馬克龍發表的旨在平息奧庫斯協議爭端的聯合聲明中的一個關鍵點。但沙利文說，關鍵是要處理好具體問題。

沙利文說，“總統在與馬克龍總統的聯合聲明中把它歸結為一個簡單的主張，即美國認識到一個更強大和更有能力的歐洲防務的重要性，它是對北約的補充。”他說，“而我認為能力是這裡的關鍵。從我們的角度來看，主要的歐洲國家努力發展增強的能力，這些能力具有互操作性，可以部署在一個更大的共同任務中--從美國的角度來看，這基本上是一個積極的事情。”

但沙利文指出，對話應該遠離像“戰略自主”這樣的修辭術語，這些術語在歐盟經常被用來描述獨立於美國的能力建設努力。他說，“我認為將其發揚光大的方法是實用和具體。”他認為，“這不是從特定術語的神學或特定結構的哲學角度來談論。而是要談論什麼、如何、以及何時。然後讓美國大力支持，並將其發揚光大。”沙利文說，美方仍然希望看到北約盟國在他們的軍隊上花費更多，但他補充說，“現金只是其中一部分。問題是誰有什麼軍事能力？然後如何將它們貢獻給共同的任務？”

關於對華政策，沙利文說，華盛頓和歐洲正在更接近於一個共同的方法，一些報道的觀點分歧是不準確的。他說，“我實際上認為，在關於美歐中國問題對話的敘述中，有一種漫畫式的說法--那就是美國正在進來，大喊歐洲人要更強硬，而他們沒有更強硬，而這根本沒有捕捉到這場對話中實際發生的情況。”他說，“這一對話中實際發生的是整個大西洋地區對經濟實踐、技術以及越來越多的安全和多領域方面對歐洲和美國構成的深刻挑戰的廣泛認識。然後就應該部署的工具、工具的組合、工具的順序進行了深入的對話，以應對這些挑戰。”

沙利文說，領導人之間的對話，包括今年早些時候在英國舉行的七國集團峰會，正在幫助彌合任何縫隙。他說，“我們認為這是一個過程，我們認為它是朝着美國和歐洲之間更加趨同的方向發展的一個箭頭。”他續指，“但為了達到這種融合，我認為我們每個人都必須理解並為對方的利益和觀點作出調整。而這正是拜登政府在這個問題上帶來的精神。”