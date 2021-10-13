台湾立委陈柏惟罢免案投票在即 第一场面对面

台中第2选区台湾基进立委陈柏惟罢免案倒数，今天召开公办电视罢免说明会，删Q团体列举陈柏惟在就任后未兑现的中火停机议题，以及在立院质询的空洞发言，还有在政策上的护航等多项罢免诉求。在公办电视罢免说明会上，陈柏惟表示，他在国会认真问政，上任后积极处理地方事务，希望选举不要造谣、抹黑。就陈柏惟罢免案，台湾总统，民进党主席蔡英文今天指出，请大家继续关注这件事情，不要让认真做事的人孤单，台湾的民主深化，应该是基于理性沟通，不是恶意报复。

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据中央社今天报道称，台湾基进立委陈柏惟罢免案23日将投票，陈柏惟13日晚间在公办电视说明会后说，自认说明会表现中规中矩，对方指控他挡疫苗、他把缘由说清楚，感谢罢免方给机会来澄清。

中央选举委员会日前审查通过第10届立法委员台中市第2选区台湾基进立委陈柏惟罢免案，23日将进行投票；台中市选举委员会今天晚上依法举行公办电视罢免说明会。

陈柏惟细数他就任后所做政绩，包含更换国际护照，台湾人出国不会再被误会中国人；中台湾面临停水时，他向经济部争取海水淡化机器，协助台中市政府抽取建地地下水，以供应民生、经济用水。

陈柏惟也一一回应罢免方的各项质疑，关于台中火力发电厂政见跳票，陈柏惟指出，他上任后即寻找经济窗口讨论解决中火的问题，民意代表是要双方沟通的，而不是人民要什么就给什么，负责的政治人物应做好倾听人民声音与政府沟通，台湾空气确实存在很多问题，但不能以忽略现有情况的方式去处理。

莱猪进口的问题，陈柏惟举例，美国火鸡也能进口台湾，但台湾没人去吃火鸡，同样的莱猪进口，要不要吃在于民众自己；他已经说支持全民使用国产猪了，既已支持使用国产猪，又何必还要修法反对美国猪？这样的修法没必要，难道台湾也要修法反对欧洲猪吗？

“狮子”、“猴子”的比喻，陈柏惟说，因当时受访时，他人在棒球场内，“狮子不知道猴子在想什么”，这是棒球术语。

立法院质询疫苗议题，陈柏惟强调，他以虾子为比喻，有人吃虾子会过敏，要求政府列出各种疫苗的副作用，以便提供给不同的人。他强调，初心就是反对采购中国疫苗，不容许国民党采取突袭式的提案、要求当下就要表决法案。

据陈柏惟说，担任立委的600多天中，每3天处理1件法案，有人说“我在立院提案0、通过0”都是错误消息，即便他用别人的提案通过，难道就没有功劳吗？

最后，陈柏惟呼吁，选举不要造谣、抹黑，“我没有贪污、索贿，如果不喜欢我，民主政治也有4年1次的汰换机制，为何一定要用罢免”，他担任立委期间每天兢兢业业、如履薄冰，对于过去做不好的会学习成长、改进，希望选民让他可以继续服务。

据中央社说，台中第2选区台湾基进立委陈柏惟罢免案倒数，今天召开公办电视罢免说明会上，删Q团体列举陈柏惟在就任后未兑现的中火停机议题，以及在立院质询的空洞发言，还有在政策上的护航等多项罢免诉求。

根据陈柏惟罢免案提议领衔人杨文元列举多项罢免诉求，一、中火议题，陈柏惟当选后未兑现在春节要让中火停机一天，以及全台大跳电陈毫无作为，台电在中火新设两座燃气机组，陈柏惟赞成“除役不拆除”，以话术蒙蔽在地民众。

二、藐视民意，陈柏惟公开抨击想要罢免他的连署人都是假公民，自诩为“狮子”，把民众比喻为“猴子”；在媒体上表示，他是为了投给他的11万人负责，那其余26万人，莫非成了被区域立委抛弃的孤儿吗？当中台湾陷入旱灾，进入为期2个月供五停二的限水政策，民众希望改为间隔式的停水，陈柏惟对经济部的政策只有护航。

三、政策护航、背离民意，立法院通过开放莱克多巴胺美国猪肉进口，陈柏惟并未倾听地方民众心声，一路配合政府政策、护航莱猪。

四、个性暴躁，陈柏惟在立法院审查监察院人事任命案，表决时追打身材瘦弱的立委吴怡玎，在莱猪攻防中，偷袭立委郑天财，事后陈柏惟在受访时却说对杂碎没印象，根本公然侮辱。

杨文元提到，陈柏惟对肇事逃逸事件、流连游艺场、支持娱乐性大麻间接性开放等案的否定，根本是说谎，以及陈柏惟许多发言令人错愕，包含在立法院质询“开放港人当兵换得相关居留权”，在质询疫苗时，询问行政院长苏贞昌爱吃哪种虾，更称“虾子是男人的加油站”，质询内容空洞，不愿花心思在质询上。

杨文元举例，当立法院国民党团扩大采购4000万剂疫苗，以及在公开3+11会议纪录表决中，陈柏惟都投下反对票；1年多来，在立法院中，陈柏惟14个提案、结案数却为0。

杨文元说，陈柏惟就任以来，原本期待新人新气象，最后只换来缺水、缺电、缺疫苗和一座未来可能成为全球最大的火力发电厂。

据中央社报道称，就台湾基进立委陈柏惟罢免案23日投票，民进党发言人颜若芳下午在中常会后记者会指出，秘书长林锡耀会中报告陈柏惟罢免案表示，民进党公职极力协助配合地方座谈，甚至脸书发文、发送短信，声援陈柏惟。

民进党主席蔡英文听取报告后表示，全国都很关注这次的罢免案，党公职和支持者也都很关心，很多也都在帮忙，她请大家继续关注这件事情，不要让认真做事的人孤单，台湾的民主深化，应该是基于理性沟通，不是恶意报复。