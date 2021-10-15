英国一名保守党议员服务选民时 遇刺身亡

英国警方指出，69 岁的英国保守党议员大卫·埃默斯（David Amess）于 10 月 15 日周五去世。 他是在伦敦东部滨海利 Leigh-on-Sea 选区的一座卫理公会教堂举行的议会电话会议上，被刺数刀身亡。

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根据法广所获案情第一要素指出，案发在周五中午，国会议员大卫·埃默斯在伦敦东部埃塞克斯郡选区的卫理公会教堂与选民会晤时，被人持刀刺了数下。

警方对此案发表声明说：“尽管埃默斯被刺后，立刻获得现场紧急医疗救援，但仍未能幸免地当场不治身亡，”警方在谈到这位议员被杀案说道： “在警方迅速赶到现场后，一名25岁的男子因涉嫌谋杀而迅速被逮捕。 警方并找到了一把刀。 ”

警方进一步说明，他们逮捕这名男子后，并没有继续寻找“其他人”。

大卫·埃默斯是英国首相约翰逊的保守党之成员，也是一位火热的脱欧派支持者。

一名叫安东尼的现场目击者向伦敦广播公司描述了警方现场大阵仗地部署，他说：“我看到有一人被警察带出教堂，被带进一辆警车里。”

英国脱欧前已经历乔·考克斯被刺杀的创伤：

这名证人还更进一步谈到这名议员说：“显然，他被刀刺了好几下。”凶杀案发生后，政治人物的反应立刻蜂拥而来，特别是英国在2016年就曾发生过一起类似当街的凶杀案。

那是在英国为脱欧举行公投的前一周，亲欧议员乔·考克斯（Jo Cox）在马路上被一名新纳粹主义支持者暗杀。

在一条推文中，英国卫生大臣萨吉德·贾维德 (Sajid Javid) 表示，在得知一名“伟大的国会议员正在履行民主职务时被人谋杀”，他感到“震惊”。

反对党工党领袖基尔·斯塔默在推特上向这位国会议员、其的亲属和工作伙伴们表达关切，他说：“这是可怕的消息，且令人深感震惊。”