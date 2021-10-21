NBA球员坎特挺西藏批习近平“独裁者”引发审查和争议

美国NBA波士顿凯尔特人队球员伊内斯·坎特（Enes Kanter）周三在推特上传视频，批评中国领导人习近平是“残暴的独裁者”，并称“西藏属于西藏人民”。他当天在比赛中没有上场，但在场边穿上写有“自由西藏”的球鞋。坎特的微博账号被消失，他效力的凯尔特人队的比赛也遭到腾讯下架。

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坎特在赛前发布了两条推文。他在第一条带有视频的推文中写道：“亲爱的残暴独裁者习近平与中国政府，西藏属于西藏人民！”视频中，他身穿一件印有达赖喇嘛照片的黑色T恤说：“在过去的25年中，西藏有超过5000名政治犯，人们不能自由地学习自己的语言和文化，也没有旅行和获取信息的自由。”坎特说：“你知道吗，在西藏仅仅是拥有一张达赖喇嘛的照片就足以遭到逮捕”。他还提到有超过150名藏人以自焚的方式呼吁外界关注他们的处境。

坎特在视频最后说：“中国的残暴独裁者，习近平，我有一个消息要告诉你和你的党羽：自由西藏，自由西藏，自由西藏。”他在推文中又说：“我力挺我的西藏兄弟姐妹，我支持他们要求自由的呼声。”他还附上一些印有西藏象征图像和“自由西藏”口号的球鞋。

澳大利亚华裔艺术家巴丢草在其推特上表示，他对自己为坎特绘制这双自由西藏的球鞋感到骄傲。“那些自焚的藏民d的牺牲将永远不会被忘记，”巴丢草写道。

当晚，坎特穿该球鞋到场波士顿凯尔特人队对阵纽约尼克斯队的新赛季揭幕战，但没有获得上场的机会。NBA在中国的独家直播平台是腾讯体育。在当天同一时段进行的7场比赛中，腾讯对5场进行了视频直播。但坎特参加的凯尔特人队比赛仅进行了图文直播。

一些中国网友在微博上发帖抱怨坎特的言论导致比赛无法观看，很多凯尔特人队的中国球迷中则在言辞中充满了对坎特的不满。坎特的微博账号被消失。

2019年，NBA休士顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）发推文支持香港反送中示威者，该事件在中美两国引发长达数月的巨大风波。坎特当时曾转发过美国政治学家伊恩·布雷默（Ian Bremmer）支持香港自由的推文，并称希望可以建立沟通桥梁而不是拆毁它们。分析人士认为，该事件可能让北京与NBA再度陷入紧张关系。

中国外交部发言人汪文斌在周四的记者会上表示：“你提到的这个球员，企图拿涉藏问题来博眼球、求关注，他的谬论不值一驳。”汪文斌说：“我们欢迎所有不带偏见、秉持客观立场的各国朋友到西藏参观访问，同时绝不接受那些对西藏发展进步的攻击抹黑。”

坎特生于瑞士苏伊士，在土耳其长大，支持流亡美国的穆斯林教士法图拉·葛兰，2011年NBA选秀首轮第3顺位进入犹他爵士队。他一向批评土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）政权。他的护照在2017年5月遭土耳其注销，2018年被土耳其法院以“武装恐怖组织”成员的罪名起诉，甚至寻求国际刑警组织发出“红色通报”，要拘留坎特并将他引渡未遂。