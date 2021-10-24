白俄罗斯为报复欧盟制裁而让难民涌入波兰引发外交和人道危机

波兰与白俄罗斯边界上的波兰军人

白俄罗斯由于镇压国内反对派，而遭欧盟制裁。之后欧盟指控白俄罗斯当局为了报复，用飞机把包括阿富汗在内的中东和非洲移民载进白俄罗斯首都明斯克（Minsk），然后再让他们徒步进入属于欧盟的邻国波兰。

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综合路透社等方面的报道 : 非法移民从欧盟东部边境与白俄罗斯接壤处大举涌入，已使不习惯处置大规模移民的欧盟国家压力甚大。关于这次移民激增的数量规模，波兰边防警卫队表示，10 月份约有 9600 次非法越境企图。据悉，越来越多的移民正在抵达德国。根据德国内政部数据，自今年初开始，约有5700名没有入境许可证的人跨越德波边界。

波兰目前已宣布与白俄罗斯接壤的边境地区进入紧急状态，并计划斥资3亿5000万欧元在边境修建隔离墙。波兰议会还通过了一项具有争议的立法，允许边境警卫队命令其拘捕的非法越境者离开波兰领土，还允许波兰外国人管理办公室（UdSC）可以无视非法越境后立即被捕的外国人的国际保护申请。

被问及波兰是否有必要筑墙，德国内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）回答，保护边界很正当。他24日告诉 « 周日画报 »（Bild am Sonntag）：我们保卫对外边界，以防有人暗地里跨越边境，这很合理。

德国内政部长还说，德国将加强巡逻德国与波兰的边界，现已调派800名警力前往当地，若有必要还会加派。波兰媒体报道称，德国警察工会主席已要求内政部长暂时恢复对与波兰接壤地区的边境管制，以阻止移民流动。

欧盟委员会和波兰指责是白俄罗斯策划了移民的流入，称其为一种混合战争形式，旨在就欧盟对白俄罗斯实施的制裁向欧盟施压。白俄罗斯方面则否认了欧盟和波兰的此番说法。

本周报告了这一边境地区出现的第八起难民死亡事件。当地的几批寻求庇护者、难民和移民在日益严峻的条件下已被困数周。联合国难民署警告说，随着冬天的临近，情况将进一步迅速恶化，使这些人的生命处于危险之中。

联合国难民署欧洲区域主任帕斯卡尔·莫罗（Pascale Moreau）表示，基本人权得不到保护意味着他们的生命可能受到危害。他说：“当地已经有人死亡，其他人的生命岌岌可危，这是不可接受的。实际上现在需要解决的政治僵局使其沦为人质。”

由于一些阿富汗人已表示希望在白俄罗斯或波兰寻求庇护，因此难民署一直在推动让他们获得庇护。但这两个国家对他们的庇护申请都置若罔闻，这被认为是明显违反国际难民法和国际人权法的行为。

难民署敦促所有有关当局进行个别评估，以确定和解决人道主义和国际保护需求，并为每一个人找到可行的解决方案。难民署表示随时准备与其他利益攸关方一道，在这一进程中支持所有有关当局。

白俄罗斯同欧盟的拉脱维亚、立陶宛、波兰三个国家交界。