埃尔多安暗指土耳其将不驱逐西方10国大使

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）10月25日表示，放弃了他两天前发出的威胁，即驱逐包括美法德等10国驻该国大使的可能。相关国家驻土耳其大使馆发表声明表示，遵守“外交官遵守所在国法律法规”的《维也纳外交关系公约》第41项条款。

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这10个国家是美国、法国、德国、加拿大、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和新西兰。此前，10国大使18日发表联合声明，呼吁土耳其立即释放被土方指控参与2016年未遂政变的奥斯曼·卡瓦拉（Osman Kavala）。在一份联合声明中，10国大使呼吁土耳其政府“公平和迅速地解决此案”。卡瓦拉是一名土耳其商人和活动家，目前已被关押受审四年。

埃尔多安23日出席活动时发表讲话说，这10国大使发表无礼声明，他们“不能理解土耳其（国情）的那天，就得走人”。他当时说，“我给外交部长下了命令：必须宣布这10国大使为‘不受欢迎的人’，立即办理。”据了解，卡瓦拉现年64岁，拥有家族企业和基金会。他2017年10月在伊斯坦布尔市被拘留，先后受到与土耳其2013年反政府示威和2016年未遂政变相关的指控，一直被羁押，其案件下一场听证会定在11月26日。

埃尔多安在周一的记者会上表示，上述10国已经作出退让，他们的大使将更加谨慎。埃尔多安在主持内阁会议后的电视讲话中说，“我们的目标绝不是制造危机，而是保护我们国家的权利、法律、荣誉和主权。”他说，“随着这些大使馆今天发表的新声明，从这种对我们国家和民族的诽谤中退了一步。我相信这些大使......在关于土耳其主权权利的声明中会更加谨慎。”

埃尔多安表示，土耳其不能容忍10国大使质疑土司法机构，国家元首有责任通过本国司法机构回应这种不尊重的干涉行为。他同时对美国等国驻土大使馆25日发表的最新声明表示欢迎。

埃尔多安的言论加剧了人们对西方与土耳其之间紧张局势加剧的担忧，让本已疲软的里拉汇率走势再次遭到打击。25日当天，土耳其货币里拉汇率大幅跳水，跌至历史新低。今年到目前为止，里拉美元汇率已经下跌了24%。

当埃尔多安周一下午召集他的内阁会议时，一些涉事国家的大使馆发表或转发了一份简短声明。美国驻土耳其大使馆通过声明表示，“坚持遵守《维也纳外交关系公约》第41条”。条款中规定，“在不损害接受国的特权和独立性的情况下享受特权和豁免权是每个人的责任，不干涉接受国的内政也是他们的义务。”其他使馆也发表了类似的消息，或转发了美国的声明。

据路透社报导指，美方声明的土耳其文版本说，大使馆“确认”遵守该公约。一些观察家认为，这可能被解读为美国大使馆承诺未来遵守该公约。土耳其前反对派议员埃尔德米尔（Aykan Erdemir）在推特上说，“战略上的模糊性在起作用......让埃尔多安的宣传家们声称西方已经投降，而英文版本给国内的印象是西方已经站住了脚。”

美国国务院稍后在推特上表示，周一的声明意味着“强调我们在10月18日发表的声明符合《公约》第41条”，并补充说将与土耳其进行对话。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，“我们坚定不移地致力于促进法治，促进全球对人权的尊重。”他说，“拜登政府寻求与土耳其在共同的优先事项上进行合作，正如与任何北约盟友一样，我们将继续进行对话以解决任何分歧。”

报导援引一位外交人士的话说，关于缓解紧张局势的计划的会谈由美国外交人员和土耳其官员主导，包括土国总统顾问兼发言人易卜拉欣·卡林和外长查武什奥卢。消息人士说，大使们旨在强调《维也纳公约》的原则，同时寻求土耳其官员的指导，了解什么举动对埃尔多安来说可能是“可接受的”。消息人士补充说，他们谨慎地希望，即使土耳其政府没有作出保证，推特声明也将有助于缓解紧张局势。