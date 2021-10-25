埃爾多安暗指土耳其將不驅逐西方10國大使

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）10月25日表示，放棄了他兩天前發出的威脅，即驅逐包括美法德等10國駐該國大使的可能。相關國家駐土耳其大使館發表聲明表示，遵守“外交官遵守所在國法律法規”的《維也納外交關係公約》第41項條款。

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這10個國家是美國、法國、德國、加拿大、挪威、瑞典、丹麥、荷蘭、芬蘭和新西蘭。此前，10國大使18日發表聯合聲明，呼籲土耳其立即釋放被土方指控參與2016年未遂政變的奧斯曼·卡瓦拉（Osman Kavala）。在一份聯合聲明中，10國大使呼籲土耳其政府“公平和迅速地解決此案”。卡瓦拉是一名土耳其商人和活動家，目前已被關押受審四年。

埃爾多安23日出席活動時發表講話說，這10國大使發表無禮聲明，他們“不能理解土耳其（國情）的那天，就得走人”。他當時說，“我給外交部長下了命令：必須宣布這10國大使為‘不受歡迎的人’，立即辦理。”據了解，卡瓦拉現年64歲，擁有家族企業和基金會。他2017年10月在伊斯坦布爾市被拘留，先後受到與土耳其2013年反政府示威和2016年未遂政變相關的指控，一直被羈押，其案件下一場聽證會定在11月26日。

埃爾多安在周一的記者會上表示，上述10國已經作出退讓，他們的大使將更加謹慎。埃爾多安在主持內閣會議後的電視講話中說，“我們的目標絕不是製造危機，而是保護我們國家的權利、法律、榮譽和主權。”他說，“隨着這些大使館今天發表的新聲明，從這種對我們國家和民族的誹謗中退了一步。我相信這些大使......在關於土耳其主權權利的聲明中會更加謹慎。”

埃爾多安表示，土耳其不能容忍10國大使質疑土司法機構，國家元首有責任通過本國司法機構回應這種不尊重的干涉行為。他同時對美國等國駐土大使館25日發表的最新聲明表示歡迎。

埃爾多安的言論加劇了人們對西方與土耳其之間緊張局勢加劇的擔憂，讓本已疲軟的里拉彙率走勢再次遭到打擊。25日當天，土耳其貨幣里拉彙率大幅跳水，跌至歷史新低。今年到目前為止，里拉美元彙率已經下跌了24%。

當埃爾多安周一下午召集他的內閣會議時，一些涉事國家的大使館發表或轉發了一份簡短聲明。美國駐土耳其大使館通過聲明表示，“堅持遵守《維也納外交關係公約》第41條”。條款中規定，“在不損害接受國的特權和獨立性的情況下享受特權和豁免權是每個人的責任，不幹涉接受國的內政也是他們的義務。”其他使館也發表了類似的消息，或轉發了美國的聲明。

據路透社報導指，美方聲明的土耳其文版本說，大使館“確認”遵守該公約。一些觀察家認為，這可能被解讀為美國大使館承諾未來遵守該公約。土耳其前反對派議員埃爾德米爾（Aykan Erdemir）在推特上說，“戰略上的模糊性在起作用......讓埃爾多安的宣傳家們聲稱西方已經投降，而英文版本給國內的印象是西方已經站住了腳。”

美國國務院稍後在推特上表示，周一的聲明意味着“強調我們在10月18日發表的聲明符合《公約》第41條”，並補充說將與土耳其進行對話。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，“我們堅定不移地致力於促進法治，促進全球對人權的尊重。”他說，“拜登政府尋求與土耳其在共同的優先事項上進行合作，正如與任何北約盟友一樣，我們將繼續進行對話以解決任何分歧。”

報導援引一位外交人士的話說，關於緩解緊張局勢的計畫的會談由美國外交人員和土耳其官員主導，包括土國總統顧問兼發言人易卜拉欣·卡林和外長查武什奧盧。消息人士說，大使們旨在強調《維也納公約》的原則，同時尋求土耳其官員的指導，了解什麼舉動對埃爾多安來說可能是“可接受的”。消息人士補充說，他們謹慎地希望，即使土耳其政府沒有作出保證，推特聲明也將有助於緩解緊張局勢。