美印太协调员：拜登政府仍致力于确保美中竞争不转向对抗

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔(Kurt Campbell) 10月25日在出席活动时表示，拜登政府仍然致力于采取必要的步骤，以确保美中竞争不会转向对抗。

广告 继续浏览后续

坎贝尔周一在参加《日经亚洲》举行的“日经虚拟全球论坛”上说，“我们正试图向中国对话者明确阐述，美中关系未来的主导模式将是竞争。” 他说，“拜登政府仍然致力于采取必要的步骤，以确保竞争不会转向对抗”。他补充说，至关重要的是，超级大国间要努力建立信任，并确保他们拥有在危机中进行沟通的能力。

坎贝尔强调，需要“确保美中的交往符合......印太地区其他国家的利益。” 他建议美国应继续将其战略重点从中东和南亚转移到印太地区。但他解释说，美国国内政治将对此产生影响。

坎贝尔指出，“如果美国要继续在印太地区发挥实质性的动态作用，那么我们必须在国内进行适当的投资。”他并列举了将促成美国技术创新的基础设施法案，并强调说 “其他竞争领域将是至关重要的”。

坎贝尔说，关注美国国内的政治议程还包括两党的接触。他谈到，“我工作的很大一部分是与共和党的朋友和同事联系，谈论那些坦率地促使美国人更加团结而不是分裂的问题；这些问题与印太地区未来的挑战和机遇有关。”