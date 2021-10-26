杜伊斯堡：《习近平传》推介朗诵会还是会举行

据德国N-TV电视台报道，取消《习近平传》读书会在德国引起了强烈批评。杜伊斯堡-埃森大学孔子学院临时取消了周三的习近平传推介朗诵会，显然是因为受到了来自中国的压力。但朗诵会现在还是会举行，只是换了举办方。

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杜伊斯堡-埃森大学发言人表示，在线朗诵会将按计划在周三晚上举行。但不是由杜伊斯堡-埃森大学孔院，而是由该大学的东亚学院来举办。大学会将参加朗诵会的链接公布在大学网站上。

不过，汉诺威大学发言人表示，汉诺威不会在周三晚上举行朗诵会，但正在与出版商商谈新的推介朗诵会日期。此前，原计划周三在杜伊斯堡和汉诺威孔院同时举行的习近平传在线推介朗诵会被取消，起因都是受到来自中国的压力。

杜伊斯堡孔院三位院长之一Markus Taube 说：“我们在武汉的合作大学向我们友好地表明，他们不觉得我们举办这个活动是个好主意。”中方这一干涉引起了尖锐批评。杜伊斯堡大学校长Ulrich Radtke周一在一份声明中表示：“研究和教学自由是不容商量的。”

德文书《习近平 ——世界上最有权势的人》一书的作者是德国《世界报》发行人斯特凡奥斯特（Stefan Aust）和《星星》周刊记者阿德里安盖格斯(Adrian Geiges)。据慕尼黑Piper出版社消息，该传记已于7月1日出版。杜伊斯堡大学发言人表示，取消在杜伊斯堡的读书会是中国在杜伊斯堡施加影响力的第一起案例。

作者之一盖格斯向北德广播电台透露说，中国施压不是因为书中可能带有批评性内容，而是因为触及对习近平的个人崇拜。人们不允许把他当平常人来对他评头论足。对习近平的个人崇拜在中国已经存在很长时间。现在，这一崇拜显然也应该扩展到德国。

西德广播电台报道说，孔院早就受到批评。他们本应在国外传播中国的文化和语言。但批评家们指责孔院从事间谍活动和施加政治影响。因此，欧洲多个大学终止了和孔院的合作。