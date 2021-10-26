美参议员克鲁兹将特例不阻碍对新任驻华大使任命确认

据彭博社10月25日引述一位消息人士的话说，美国参议院共和党籍参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）将不会阻挠由总统拜登提名的新任驻华大使人选尼古拉斯·伯恩斯（Nicolas Burns）的提名。由于克鲁兹对拜登政府就俄罗斯“北溪二号”输油管道和在“伊朗核协议”等问题的决定不满，他被指在过去数月中一直在拖延美国新任驻外使节在参议院的确认程序。

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报导提及，克鲁兹利用参议院的程序来延缓对拜登政府的二十多个对外使节提名人的确认，这激怒了拜登行政当局官员。他们批评克鲁兹正在削弱美国的外交和国家安全。在伯恩斯上周的确认听证会上，克鲁兹对北京的政策作出了一些否定性的陈述，但基本上没有批评伯恩斯。

克鲁兹当时说，“我一直认为中国是（接下来）这个世纪对美国构成的唯一最大地缘政治威胁。他说，“在许多领域，我们都在对抗中国，其中一个最重要的领域是台湾。而且我担心，对我们的台湾盟友的威胁正在变得尖锐。”

报导指，没有克鲁兹的程序阻挠，伯恩斯尽快担任新任美国驻华大使的机会更大。他是一位长期的外交官，曾担任美国驻北约和希腊大使，赢得了参议院外交关系委员会中两党支持。该委员会尚未对他驻华大使的提名进行表决，然后将提交参议院进行最终确认。

据悉，接下来对伯恩斯的大使确认程序也并非毫无障碍。来自密苏里州的共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）此前曾表示，他将试图延缓拜登的所有提名，直到国务卿布林肯（Antony Blinken）因阿富汗撤离等问题辞职。霍利的办公室没有立即评论伯恩斯是否可能成为这一主张的例外。克鲁兹办公室的官员没有立即回应评论请求。

虽然克鲁兹通过程序性举措阻止了参议院确认大多数被提名美国驻外大使的进展，以抗议拜登政府的一系列政策，包括不制裁参与从俄罗斯到德国的“北溪2号”管道的主要官员的决定。然而，他在最近几周解除了对几个被提名人的搁置，包括唐纳德·卢（Donald Lu）作为负责南亚和中亚事务的助理国务卿，这个地区包括阿富汗。