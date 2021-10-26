美国会两党议员敦促加快芯片立法及技术管制

美国参议院今年6月8日通过了价值约2500亿美元的《美国创新和竞争法》，不少民主党籍参议员对由该党掌控的众议院迟迟未能将其推进表示不满，并敦促众院尽快通过这一得到两党支持的法案。此外，美国会众议院外交事务委员会的共和党籍议员则在上周写给商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）的公开信中敦促拜登政府采取行动，解决10个他们提出的“紧急关切”的问题。清单中从加强对半导体和喷气发动机的出口管制到更新指定保护的技术清单，使其不受外国对手的影响。

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据政治新闻网站POLITICO周一报导，美国会参议院的民主党人正在就继续《美国创新和竞争法案》的立法程序向众议院的同僚们施压，要求他们在总统拜登最需要的时候迅速就具有明显政治利益的立法采取行动。他们希望该法案地通过能够消除右翼共和党议员对美国供应链陷入瓶颈，导致的价格上涨的批评，并帮助对抗日益咄咄逼人的北京。参议院情报委员会主席、民主党人马克·华纳（Mark Warner）是该法案中促进美国半导体生产的条款的共同起草人，他认为，即使将这一小部分作为一项独立的措施在国会中通过，也能起到一举两得的作用。

华纳在接受采访时说，“天啊，这是多么重要的国家安全问题，也是一个可以让人得分的好时机。”华纳指的是他代表的弗吉尼亚州的州长竞选，选情激烈的令人惊讶。报导指，与参议院通过的基础设施法案一样，一些议员们认为，解决两党对中国进行反制的愿望可能会在弗吉尼亚州的竞选中产生影响，在那里，立法的胜利可能会促进民主党提名人特里·麦考利夫（Terry McAuliffe）的选情。

民主党籍参议员蒂姆·凯恩（Tim Kaine）沮丧地说，“我们在8月休会前以两党的巨大优势通过了它。我以为众议院会迅速采取行动”。他在谈到《美国创新和竞争法案》时强调，“这对民主党的多数派有利，对白宫有利。”报导称，压力正在增加。就在本周，一群来自两党的温和派人士被称为“问题解决者连线” （Problem Solvers Caucus），他们赞同迅速通过该法案的半导体部分，以缓解为各种设备和技术设备提供动力的芯片的全球短缺问题。

众议院在很大程度上对该立法采取了分拆的方式，在不同的委员会中推进不同的条款。这包括数百亿美元的资金授权，旨在刺激科学进步和创新，帮助美国公司更好地与中国竞争。但是，许多众议院共和党人反对该法案中的“软化语言”。据一位熟悉外联工作的官员说，白宫已经安排了与众议院科学委员会的几次会议，以加快这一进程。

主导参议院法案通过的民主党籍参议员托德·杨（Todd Christopher Young）这样评价众议院立法进程，“坦率地说，他们走得太慢了；在接近年底的时候，我们已经有了一个完整的计划。在国家安全方面，我们必须停止胡闹，现在就开始投资和创新，并处理这个顶级的国家安全威胁。”杨提及，中国最近测试了具有核能力的高超音速导弹，这是一项重大的技术进步，证明美国有可能在科学创新方面落后。

尽管对立法过程有这些挫折感，但民主党籍众议员罗·卡纳（Ro Khanna）表示，相信国会将在年底前把一项法案送到拜登的办公桌上。杨则说，白宫一直在为此“高度参与”。报导指，如果众议院不尽快对其立法采取行动，参议院可能会拆《美国创新和竞争法案》。议员们已经权衡过，将提供520亿美元的半导体制造激励措施的《为芯片生产创造有益的激励措施法案》（CHIPS）拿出来，并将其并入应该在年底前通过的《2022财年国防授权法案》。

卡纳说，“我对程序无动于衷。只要能让它通过就好”。他说，“但在我们做任何事情之前，我们必须调和其中的几个分歧，我相信我们会做到这一点。这是我不断向白宫、领导层提出的事情--每个人都希望这能通过。”《美国创新和竞争法案》参议院版本中一项知识产权修正案的作者，民主党籍参议员范霍伦（Chris Van Hollen）在谈到半导体资金时说，“这一部分有一定的紧迫性。我不反对（CHIPS）在更快的轨道上前进，只要它不危及整个方案的机会。”

据悉，众议院贸易领导人仍然希望他们能在年底前通过对该法案整个众院版本的立法。但他们还没有决定如何处理参议院版本的一系列广泛支持的条款，这些条款还没有在他们的法案版本中出现。这些条款包括重新授权三个过期的关税豁免项目，以防止国会拉布，以及对美国海关和边境保护局执行贸易限制的方式进行有利于企业的修改。

此外，据《华尔街日报》报导，众议院外委会的多名共和党籍议员在上周给雷蒙多的一封信中敦促拜登政府采取行动，解决10个“紧急关切”的问题。据了解，这封信是由该委员会的共和党籍副主席、众议员麦克·麦考尔（Michael McCaul ）发出的，并由其他16名共和党议员签署。对此，美国商务部的一位女发言人说，该部门致力于“促进美国的出口和技术领先，为美国公司和工人带来好处”。她还称，“商务部寻求保护美国国家安全和促进民主价值观。”

在给雷蒙多的信中，这些属于众议院外委会“中国工作组”的共和党籍议员对拜登政府商务部未能按照2018年的法律规定，建立指定保护的“新兴和基础”美国技术清单表示失望。报导指，他们呼吁商务部进一步限制对中芯国际的出口，并限制中方使用美国的电子设计自动化软件来制造芯片。他们写道，“美国公司几乎垄断了电子设计自动化工具，代表了一个明显的瓶颈。”