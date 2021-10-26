美國會兩黨議員敦促加快芯片立法及技術管制

美國參議院今年6月8日通過了價值約2500億美元的《美國創新和競爭法》，不少民主黨籍參議員對由該黨掌控的眾議院遲遲未能將其推進表示不滿，並敦促眾院儘快通過這一得到兩黨支持的法案。此外，美國會眾議院外交事務委員會的共和黨籍議員則在上周寫給商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的公開信中敦促拜登政府採取行動，解決10個他們提出的“緊急關切”的問題。清單中從加強對半導體和噴氣發動機的出口管制到更新指定保護的技術清單，使其不受外國對手的影響。

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據政治新聞網站POLITICO周一報導，美國會參議院的民主黨人正在就繼續《美國創新和競爭法案》的立法程序向眾議院的同僚們施壓，要求他們在總統拜登最需要的時候迅速就具有明顯政治利益的立法採取行動。他們希望該法案地通過能夠消除右翼共和黨議員對美國供應鏈陷入瓶頸，導致的價格上漲的批評，並幫助對抗日益咄咄逼人的北京。參議院情報委員會主席、民主黨人馬克·華納（Mark Warner）是該法案中促進美國半導體生產的條款的共同起草人，他認為，即使將這一小部分作為一項獨立的措施在國會中通過，也能起到一舉兩得的作用。

華納在接受採訪時說，“天啊，這是多麼重要的國家安全問題，也是一個可以讓人得分的好時機。”華納指的是他代表的弗吉尼亞州的州長競選，選情激烈的令人驚訝。報導指，與參議院通過的基礎設施法案一樣，一些議員們認為，解決兩黨對中國進行反制的願望可能會在弗吉尼亞州的競選中產生影響，在那裡，立法的勝利可能會促進民主黨提名人特里·麥考利夫（Terry McAuliffe）的選情。

民主黨籍參議員蒂姆·凱恩（Tim Kaine）沮喪地說，“我們在8月休會前以兩黨的巨大優勢通過了它。我以為眾議院會迅速採取行動”。他在談到《美國創新和競爭法案》時強調，“這對民主黨的多數派有利，對白宮有利。”報導稱，壓力正在增加。就在本周，一群來自兩黨的溫和派人士被稱為“問題解決者連線” （Problem Solvers Caucus），他們贊同迅速通過該法案的半導體部分，以緩解為各種設備和技術設備提供動力的芯片的全球短缺問題。

眾議院在很大程度上對該立法採取了分拆的方式，在不同的委員會中推進不同的條款。這包括數百億美元的資金授權，旨在刺激科學進步和創新，幫助美國公司更好地與中國競爭。但是，許多眾議院共和黨人反對該法案中的“軟化語言”。據一位熟悉外聯工作的官員說，白宮已經安排了與眾議院科學委員會的幾次會議，以加快這一進程。

主導參議院法案通過的民主黨籍參議員托德·楊（Todd Christopher Young）這樣評價眾議院立法進程，“坦率地說，他們走得太慢了；在接近年底的時候，我們已經有了一個完整的計畫。在國家安全方面，我們必須停止胡鬧，現在就開始投資和創新，並處理這個頂級的國家安全威脅。”楊提及，中國最近測試了具有核能力的高超音速導彈，這是一項重大的技術進步，證明美國有可能在科學創新方面落後。

儘管對立法過程有這些挫折感，但民主黨籍眾議員羅·卡納（Ro Khanna）表示，相信國會將在年底前把一項法案送到拜登的辦公桌上。楊則說，白宮一直在為此“高度參與”。報導指，如果眾議院不儘快對其立法採取行動，參議院可能會拆《美國創新和競爭法案》。議員們已經權衡過，將提供520億美元的半導體製造激勵措施的《為芯片生產創造有益的激勵措施法案》（CHIPS）拿出來，並將其併入應該在年底前通過的《2022財年國防授權法案》。

卡納說，“我對程序無動於衷。只要能讓它通過就好”。他說，“但在我們做任何事情之前，我們必須調和其中的幾個分歧，我相信我們會做到這一點。這是我不斷向白宮、領導層提出的事情--每個人都希望這能通過。”《美國創新和競爭法案》參議院版本中一項知識產權修正案的作者，民主黨籍參議員範霍倫（Chris Van Hollen）在談到半導體資金時說，“這一部分有一定的緊迫性。我不反對（CHIPS）在更快的軌道上前進，只要它不危及整個方案的機會。”

據悉，眾議院貿易領導人仍然希望他們能在年底前通過對該法案整個眾院版本的立法。但他們還沒有決定如何處理參議院版本的一系列廣泛支持的條款，這些條款還沒有在他們的法案版本中出現。這些條款包括重新授權三個過期的關稅豁免項目，以防止國會拉布，以及對美國海關和邊境保護局執行貿易限制的方式進行有利於企業的修改。

此外，據《華爾街日報》報導，眾議院外委會的多名共和黨籍議員在上周給雷蒙多的一封信中敦促拜登政府採取行動，解決10個“緊急關切”的問題。據了解，這封信是由該委員會的共和黨籍副主席、眾議員麥克·麥考爾（Michael McCaul ）發出的，並由其他16名共和黨議員簽署。對此，美國商務部的一位女發言人說，該部門致力於“促進美國的出口和技術領先，為美國公司和工人帶來好處”。她還稱，“商務部尋求保護美國國家安全和促進民主價值觀。”

在給雷蒙多的信中，這些屬於眾議院外委會“中國工作組”的共和黨籍議員對拜登政府商務部未能按照2018年的法律規定，建立指定保護的“新興和基礎”美國技術清單表示失望。報導指，他們呼籲商務部進一步限制對中芯國際的出口，並限制中方使用美國的電子設計自動化軟件來製造芯片。他們寫道，“美國公司幾乎壟斷了電子設計自動化工具，代表了一個明顯的瓶頸。”