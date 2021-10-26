華郵：克里就對華和氣候問題與沙利文等人關係緊張

據《華盛頓郵報》10月25日報道，今年初夏時節，距離在英國舉行的關鍵的聯合國氣候變化大會（締約方大會第二十六次會議，COP26）還有不到五個月的時間，美國總統氣候變化事務特使約翰·克里（John Kerry）向總統拜登（Joe Biden)表示，除非美中關係得到改善，否則後者不會實現應對氣候變化這一政府的關鍵優先事項的目標。

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作為美國前國務卿和拜登的總統氣候變化事務特使，克里一直在全球旅行，試圖確保美國的盟友和對手承諾減少碳排放，希望將全球氣溫上升控制在1.5攝氏度或以下，科學家認為這一水平可以避免氣候變化的最壞影響。但他與中國氣候變化事務特使解振華的討論滯後，因為中國政府堅持認為，在人權、香港、台灣、貿易和一系列其他問題上美中關係緊張的情況下，氣候方面的合作不會開始。

COP26會議將於10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥舉行，屆時預計將有來自200個國家的領導人或政府代表參會。據英國媒體日前報道，中俄兩國領導人將不會親赴格拉斯哥參加此次會議。《華盛頓郵報》報道，在氣候變化問題上取得進展的願望導致拜登的高級助手們在如何處理華盛頓與北京的競爭性優先事項方面出現緊張。

克里多次推動拜登和中國國家主席習近平之間的直接外交，認為改善雙邊關係可以在蘇格蘭產生更好的結果。而白宮的其他官員，包括美國國家安全顧問傑克·沙利文（ Jake Sullivan），對美方能否獨自說服中國減少排放持更多懷疑態度。正如華盛頓不願在外國壓力的基礎上徹底改變其能源政策一樣，北京也會如此。

報道引用一位高級政府官員的話說，“他們在根據自己（認為）的（美國）國家利益做出決定”。他和其他知情人士一樣，為討論敏感問題而不願透露姓名。中國是世界上最大的碳排放國，擁有世界上一半的燃煤電廠，與中國的對峙給拜登政府帶來了重大挑戰，拜登政府將氣候變化視為“生存威脅”，將中國視為“21世紀最大的地緣政治考驗”。

美國正在向中國施壓，要求對何時達到碳排放峰值作出更雄心勃勃的承諾，並就習近平關於停止資助海外燃煤電廠的承諾提供具體細節。專家們認為，如果不採取這些行動，預計未來幾年全球氣溫上升將超過2攝氏度，導致極端天氣事件、颶風、乾旱、森林火災、生物多樣性的喪失以及食物和水的匱乏。

報道提及，拜登政府在推進其氣候倡議的同時，還要求中國政府停止威脅台灣，停止鎮壓香港的自由，結束對新疆少數民族的大規模拘留和絕育運動，並解決美中就貿易和網絡安全有關的一系列其他不滿。管理這些優先事項的被指是沙利文，他已經排除了為在氣候方面取得進展而遷就中國。

沙利文在今年春天的阿斯彭安全論壇網絡研討會上說，“我們並沒有把和中國在氣候變化方面的合作當作是北京在幫美國的忙。”他說，“我們認為，對氣候變化採取行動是世界上每個大國的基本責任。”本月早些時候，他在蘇黎世與中方官員的會晤中重複了這一信息。

這種強硬路線讓美國國務院和五角大樓的東亞部門以及國會山的對華鷹派感到高興，他們對拜登繼續徵收特朗普時代的關稅、對北京實施新的制裁以及用“種族滅絕”一詞來描述北京在新疆的行動加以認可。

但美中之間的緊張關係使部分左翼議員和氣候活動家感到擔憂，他們擔心世界上兩個最大的污染國之間的惡劣關係將在生存危險的時候轉化為一個沒有成果的氣候會議。氣候觀察家們認為北京和華盛頓的政策受到了國內政治限制。

在華盛頓，拜登的氣候議程中最有力的方面，即用太陽能、核能和風能取代全美燃煤和燃氣發電廠的1500億美元的計畫，由於西弗吉尼亞州對煤炭友好的民主黨參議員喬·曼欽三世（Joe Manchin III）的反對而被放棄。該計畫旨在向外國領導人表明，美國正在採取必要的措施，以實現其在未來四年內將碳排放量從2005年的水平減少50%的目標。

在中國，本月在工廠和多個行業中回蕩的電力短缺，讓人懷疑中方在試圖滿足其龐大的能源需求時是否願意讓燃煤電廠下線。拜登政府拒絕接受將空手前往蘇格蘭參會的說法，指出其雄心勃勃的排放目標和承諾將美國對發展中國家採用清潔能源技術的財政支持增加一倍。但許多世界領導人可能認為這些承諾只是紙上談兵，而不是具體行動。

報道稱，在COP26會議上可能出現的失望結果是克里拚命想避免的事情。自初夏以來，他開始主張美中兩國首腦之間進行電話溝通，希望在年底的該會議之前找到氣候問題的共同點，認為兩國間緊張的關係是一個主要問題。據拜登政府高級官員說，沙利文不同意克里的建議，認為這樣的電話“為時尚早”。

相反，美中之間的接觸在整個夏天都在較低的水平上進行，美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）在7月前往天津，而克里在上9月前往同一城市會見中方官員。在謝爾曼訪華之前，中國官員拒絕確認她的同級官員將會見她，直到謝爾曼抵達之前，此舉被廣泛認為是對美方不尊重的。熟悉此事的官員說，中方在會議的大部分時間裡對美國的行為進行了激烈的抱怨。在克里的訪問中，他們再次排除了在氣候方面的任何進展，而美國繼續在人權和其他問題上批評中國。

這些令人失望的美中低級別會議最終使拜登的團隊團結起來，支持將兩位兩國領導人直接聯繫的必要性。第二位拜登高級政府官員說，“在幾次沒有建設性的領導人以下級別的會議之後，兩國領導人之間通話的重要性變得很明顯。該官員說，“此時政府內部一致認為，我們在這一層面的雙邊關係中沒有任何進展，我們擔心北京在管理競爭方面不負責任。”這位官員補充說，“由於權力集中在習近平手中，我們評估認為，我們需要在高層參與，以推動工作。”

9月9日，兩國領導人進行了90分鐘的通話，其中拜登提出了與習近平會面的想法。熟悉討論情況的官員們說，習近平明確表示，當面會談不在考慮之列，但美國和中國官員仍保持聯繫。上個月沙利文前往蘇黎世與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行了6個小時的會談，之後兩國首腦同意在年底前舉行一次虛擬峰會。

曾與克里和沙利文都共事過的美國前助理國務卿丹尼爾·羅素（Daniel Russel）說，“克里的工作是倡導能夠改善氣候的政策。他正在處理這項任務。”羅素補充說，“對於國家安全顧問來說，這是一組不同的變數。從傑克的角度來看，有整個宇宙的因素需要考慮。”白宮官員認為，在美國鼓勵印度尼西亞、澳大利亞和印度等國家減少排放時，能夠在氣候問題上打動中國的是使中方感到外交上的“異類的感覺”。他們不相信“如果我們對中國好一點，他們就會在氣候或其他方面為我們做得更多，”第一位拜登高級政府官員說。

支持克里的人說，他的行動與這一觀點一致，先是前往美國的盟友和歐洲及其他地方的合作夥伴的首都，為減排鼓與呼。但美國國會的共和黨人認為克里是拜登政府對華採取的任何不那麼強硬的行動背後的一個幽靈般的存在。共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）在上個月的一份新聞稿中說，“是時候解僱約翰·克里了”。盧比奧和其他共和黨人指責克里單獨的阻撓了《維吾爾族強迫勞動法》，該法案旨在禁止用新疆強迫勞動製造產品。

美國官員說，拜登政府仍然堅定地反對強迫勞動，但整個行政當局擔心，該法案可能有效地禁止來自新疆的所有多晶矽，這是世界上大多數太陽能電池板的材料，是向碳經濟過渡的關鍵工具。“我們的目標是弄清楚如何最好地提高工人的權利並實現我們的氣候承諾，”第一位高級政府官員說。

在美國國會的會議上，克里的副手喬納森·佩辛（Jonathan Pershing）向議員們表示，根據與他會面的筆記和提供給《華盛頓郵報》的資料，美國政府將需要更多時間，5到10年，將全球太陽能電池板的供應鏈從新疆轉移出去。佩辛說，政府希望立法具有靈活性，以管理過渡。

事實上，由於美國前總統特朗普在他任內最為關心的就是與北京達成貿易協議，上屆美國政府對華政策的內部鬥爭則是圍繞這一問題進行的，直到新冠疫情爆發，強硬派壓倒了華爾街和其他派系。