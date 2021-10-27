欧盟贸易专员：重振与美国的合作比以往任何时候都更加重要

欧盟委员会执行副主席、贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）10月26日向欧洲议会国际贸易委员会表示，“跨大西洋关系的地缘战略重要性是非常清楚的。”他说，“事实上，在这个全球挑战和地缘政治转变不断升级的时代，重振我们与美国的合作比以往任何时候都更加重要。”

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东布罗夫斯基斯和欧委会执行副主席、竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）日前代表欧盟参加了首届美欧贸易和技术委员会（TTC）会议。就会议成果，他向欧洲议会议员们介绍称，“请允许我说，我欢迎有这个机会与维斯塔格执行副主席一起直接向你们汇报首届美欧贸易和技术委员会的情况。我随时准备回答与欧盟-美国贸易议程有关的其他问题。”东布罗夫斯基斯强调，“跨大西洋关系的地缘战略的重要性是非常清楚的。”他补充说，“的确，在这个全球挑战升级和地缘政治转变的时代，重振我们与美国的合作比以往任何时候都更加重要。”

东布罗夫斯基斯说，“自从我在12个多月前担任贸易专员以来，这一直是一个关键的优先事项。”他介绍称，“欧盟委员会在去年12月公布了一项新的跨大西洋议程的建议。在这一工作计划的基础上，我们已经取得了一些重要的突破，包括在6月的欧盟-美国峰会上搁置了空客-波音的争端。”他指出，“现在，随着上个月美欧贸易与技术委员会第一次会议的召开，我们已经迈出了下一步，我相信这是朝着正确方向迈出的极其重要的一步。”

东布罗夫斯基斯说，“在概述美欧贸易和技术委员会会议的细节之前，请允许我说，维斯塔格执行副主席和我感谢这个委员会对实现我提到的与美国的所有进展的大力支持。”他说，“跨大西洋贸易和投资关系仍然是全球繁荣的引擎，我们希望这个引擎在全球范围内做得更多，现在和未来的几十年。该委员会有一个广泛的任务。它给了我们真正的机会。”

东布罗夫斯基斯指出，“美欧贸易和技术委员会的一个关键方面将是促进欧盟和美国在与新兴技术相关的贸易和投资方面的合作；在商品和服务领域，并应对共同的挑战。”他说，“这个新的合作途径向世界发出了一个强有力的信息，即欧盟和美国已经准备好在制定21世纪的标准和规则方面发挥领导作用，这个委员会将围绕关键问题建立共同的理解，并帮助我们放大我们的力量。”

东布罗夫斯基斯说，“正如你们从匹兹堡声明中看到的那样，10个美欧贸易和技术委员会工作组将处理至关重要的共同优先事项，如出口管制和外国投资筛选。它们还将探讨关键和新兴的技术标准，包括与人工智能、气候和清洁技术有关的标准，它们还将解决供应链的复原力问题，包括半导体。”他补充说，“正如我所说，美欧贸易和技术委员会还将使我们能够在共同的全球贸易问题上更好地合作。”

东布罗夫斯基斯说，“这包括讨论非市场经济体带来的挑战，避免新的和不必要的技术贸易壁垒，以及保护劳工权利和体面工作。”他指出，“我们将与美国进一步协商，把与贸易有关的气候和环境讨论纳入全球贸易挑战工作组。”东布罗夫斯基斯说，“此外，我们在美欧贸易和技术委员会内的合作应该为包括世贸组织在内的多边机构的协调提供信息，而且应该为我们对志同道合的伙伴进行更广泛的外联工作提供信息。”

东布罗夫斯基斯提到，“但是，美欧贸易和技术委员会并不完全专注于贸易。我们需要新的技术、规则和标准，以支持我们应对全球危机的努力，如气候紧急情况。我们希望确保新技术的开发和部署能够维护我们的价值观，为人类服务而非为算法服务。”他强调，“促进数字治理的民主模式是一个首要目标。”

东布罗夫斯基斯说，“但我必须强调，这只是一个开始。美欧贸易和技术委员会负责人将每年举行两次会议，下一次会议将在2022年春季举行。各工作组的定期会议将做技术基础工作。”就美欧关系，他表示，“事实上，毫不夸张地说，2021年是跨大西洋关系的一个里程碑式的一年。”

东布罗夫斯基斯说，“这一直是欧盟和美国之间建立信任的一个大行动。在努力解决我们的贸易争端时，我看到双方都有巨大的善意。 有新的活力、参与和意愿来实现互利的结果。”他续指，“同时，我们不能把我们的跨大西洋纽带视为理所当然。我们将需要投入更多的工作来加强这种联系。将需要更多的政治外联活动。”

东布罗夫斯基斯说，“这就是为什么，尊敬的议员们，我想最后说，每个欧洲议会议员在本委员会和其他相关委员会的充分参与，以及实际上本机构作为一个整体，不仅对美欧贸易和技术委员会的成功，而且对整个跨大西洋关系都是至关重要的。”他说，“我们非常重视欧洲议会的投入和支持，当然也包括议会自己通过国际贸易委员会和跨大西洋立法者对话就贸易和技术委员会与美国国会的联系。”