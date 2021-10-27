沙利文：美中激烈竞争之际，领导人级别外交至关重要

自华盛顿方面消息，美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）10月26日在白宫记者会上证实，美国总统拜登与中国国家主席习近平计划在年底前安排一场虚拟会谈，但他并未透露日程。沙利文表示，美中激烈竞争之际，“最高级别的密集外交，领导人级别的外交对有效管理这一关系至关重要。”

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沙利文周二向媒体就拜登本周即将对欧洲的访问加以介绍。这是拜登今年1月担任美国总统以来，第二次对欧洲访问，主要目的是在罗马参加20国集团（G20）峰会，以及参加之后在苏格兰格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第二十六次会议（COP26）。就拜登的访问行程，沙利文介绍说，“在罗马，他将在周五开始与教宗方济各会面，然后与我们的意大利东道主进行双边计划，包括与意大利总统和意大利总理德拉吉会面。 他还将在周五与法国总统马克龙会面。”

沙利文补充说，“周六和周日，他将出席G20的重要活动。 将会有几场会议，涵盖国际经济和国际事务的主要内容。而当他在罗马的时候，他也将有机会在边缘地带与主要领导人就一系列对美国人民来说很重要的问题进行交流，包括供应链的弹性、能源价格、伊朗核计划等等。”他指出，“在格拉斯哥，总统将就气候问题发表重要讲话，作为COP26会议的一部分，并有机会在那里就一系列重要问题进行接触，包括七国集团在6月的峰会上宣布的‘重建更美好的世界’（B3W）倡议。”

就拜登此次对欧洲的访问，沙利文提出三点主要内容。他说，“第一个问题是。在最近几周关于跨大西洋关系状况的大量评论之后， 美国和欧洲在这两次峰会上就全球议程的主要内容保持一致和团结。”他称，“我想指出的是，中国和俄罗斯都不会亲自出席领导人级别的峰会--似乎主要是由于新冠疫情。美国和欧洲将出席会议，他们将在G20和COP26会议上振奋精神，团结一致，推动议程，制定与这些重大国际问题有关的议程。”

沙利文还提到，“第二，此行将给总统一个机会，代表美国人民推进他的一些最高肯定性优先事项。你将亲眼看到为中产阶级制定的外交政策是怎样的。”他称，“第三，我只想指出，当涉及气候危机时，我们认为采取雄心勃勃和积极的行动来应对这一关键时刻与支持持续和迅速的经济复苏，为美国人民提供安全和机会之间没有矛盾。”

稍后的提问环节中，记者问，“杰克，早在6月，你和总统说，与领导人之间的面对面对话是不可替代的。你当时表示，拜登总统和习主席可能会在20国集团会议的间隙进行会晤。这显然没有发生，因为习近平没有出席。你是否认为这是一个错过的机会，无论是对美国还是对中国？ 如果你甚至不能让这两位领导人共处一室，你又如何期望在美中关系中取得进展？”

对此，沙利文回答说，“几周前，我在苏黎世会见了政治局委员杨洁篪，他负责中国的外交政策和国家安全政策。他和我商定，两位首脑将有机会在今年年底前进行一次虚拟会议。”沙利文说，“我今天没有一个日期可以宣布。但他们将能够在技术允许的范围内尽可能近距离地面对面坐着看对方，并花大量的时间来讨论全部议程。”他称，“习主席已经选择不参加这些峰会。他选择在2021年根本不离开中国去见任何领导人。当然，这是他的选择。”

记者问，“这是他的一个错误吗？”沙利文说，“我不打算对他的决策进行定性。我只能说，从美国总统的角度来看，拜登总统确实认为他有机会与习近平进行面对面的接触很重要。如果因为习近平的旅行限制而不可能面对面（会谈），那么通过虚拟会议来做是下一个最好的选项。这就是我们打算做的事情。”他说，“我们打算这样做，因为在美国和中国之间激烈竞争的时代，最高级别的密集外交，领导人级别的外交对有效管理这一关系至关重要。”

还有记者在会上提问说，“关于阿富汗，我想知道你希望从20国集团关于阿富汗的讨论中得到什么，如果你能谈一谈：有一种感觉是，俄罗斯和中国一直在阻挠在不承认塔利班政府的情况下提供人道主义援助的努力，这部分是由美国领导。 所以，如果你能充实一下那里的情况。”

沙利文说，“几周前，20国集团通过视频会议举行了一次关于中国的领导人会议。这不是我们去（欧洲）时的核心议程项目之一。总统显然能够与其他人协商，看看我们如何能够有效地向阿富汗人民提供援助，而不承认或操纵这种资金，其核心是通过政府。”

沙利文补充说，“我认为，对俄罗斯和中国的定性--我对此有一点异议。我认为，我们可以与他们两个人进行建设性的对话。”沙利文说，“在这种情况下，这将更难做到，因为习近平和普京都不会在那里。但还有其他形式，我们将能够让俄方和中方参与其中，包括通过各种区域会议，他们有授权的代表，我们也有。”