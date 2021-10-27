沙利文：美中激烈競爭之際，領導人級別外交至關重要

自華盛頓方面消息，美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）10月26日在白宮記者會上證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平計畫在年底前安排一場虛擬會談，但他並未透露日程。沙利文表示，美中激烈競爭之際，“最高級別的密集外交，領導人級別的外交對有效管理這一關係至關重要。”

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沙利文周二向媒體就拜登本周即將對歐洲的訪問加以介紹。這是拜登今年1月擔任美國總統以來，第二次對歐洲訪問，主要目的是在羅馬參加20國集團（G20）峰會，以及參加之後在蘇格蘭格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第二十六次會議（COP26）。就拜登的訪問行程，沙利文介紹說，“在羅馬，他將在周五開始與教宗方濟各會面，然後與我們的意大利東道主進行雙邊計畫，包括與意大利總統和意大利總理德拉吉會面。 他還將在周五與法國總統馬克龍會面。”

沙利文補充說，“周六和周日，他將出席G20的重要活動。 將會有幾場會議，涵蓋國際經濟和國際事務的主要內容。而當他在羅馬的時候，他也將有機會在邊緣地帶與主要領導人就一系列對美國人民來說很重要的問題進行交流，包括供應鏈的彈性、能源價格、伊朗核計畫等等。”他指出，“在格拉斯哥，總統將就氣候問題發表重要講話，作為COP26會議的一部分，並有機會在那裡就一系列重要問題進行接觸，包括七國集團在6月的峰會上宣布的‘重建更美好的世界’（B3W）倡議。”

就拜登此次對歐洲的訪問，沙利文提出三點主要內容。他說，“第一個問題是。在最近幾周關於跨大西洋關係狀況的大量評論之後， 美國和歐洲在這兩次峰會上就全球議程的主要內容保持一致和團結。”他稱，“我想指出的是，中國和俄羅斯都不會親自出席領導人級別的峰會--似乎主要是由於新冠疫情。美國和歐洲將出席會議，他們將在G20和COP26會議上振奮精神，團結一致，推動議程，制定與這些重大國際問題有關的議程。”

沙利文還提到，“第二，此行將給總統一個機會，代表美國人民推進他的一些最高肯定性優先事項。你將親眼看到為中產階級制定的外交政策是怎樣的。”他稱，“第三，我只想指出，當涉及氣候危機時，我們認為採取雄心勃勃和積極的行動來應對這一關鍵時刻與支持持續和迅速的經濟復蘇，為美國人民提供安全和機會之間沒有矛盾。”

稍後的提問環節中，記者問，“傑克，早在6月，你和總統說，與領導人之間的面對面對話是不可替代的。你當時表示，拜登總統和習主席可能會在20國集團會議的間隙進行會晤。這顯然沒有發生，因為習近平沒有出席。你是否認為這是一個錯過的機會，無論是對美國還是對中國？ 如果你甚至不能讓這兩位領導人共處一室，你又如何期望在美中關係中取得進展？”

對此，沙利文回答說，“幾周前，我在蘇黎世會見了政治局委員楊潔篪，他負責中國的外交政策和國家安全政策。他和我商定，兩位首腦將有機會在今年年底前進行一次虛擬會議。”沙利文說，“我今天沒有一個日期可以宣布。但他們將能夠在技術允許的範圍內儘可能近距離地面對面坐着看對方，並花大量的時間來討論全部議程。”他稱，“習主席已經選擇不參加這些峰會。他選擇在2021年根本不離開中國去見任何領導人。當然，這是他的選擇。”

記者問，“這是他的一個錯誤嗎？”沙利文說，“我不打算對他的決策進行定性。我只能說，從美國總統的角度來看，拜登總統確實認為他有機會與習近平進行面對面的接觸很重要。如果因為習近平的旅行限制而不可能面對面（會談），那麼通過虛擬會議來做是下一個最好的選項。這就是我們打算做的事情。”他說，“我們打算這樣做，因為在美國和中國之間激烈競爭的時代，最高級別的密集外交，領導人級別的外交對有效管理這一關係至關重要。”

還有記者在會上提問說，“關於阿富汗，我想知道你希望從20國集團關於阿富汗的討論中得到什麼，如果你能談一談：有一種感覺是，俄羅斯和中國一直在阻撓在不承認塔利班政府的情況下提供人道主義援助的努力，這部分是由美國領導。 所以，如果你能充實一下那裡的情況。”

沙利文說，“幾周前，20國集團通過視頻會議舉行了一次關於中國的領導人會議。這不是我們去（歐洲）時的核心議程項目之一。總統顯然能夠與其他人協商，看看我們如何能夠有效地向阿富汗人民提供援助，而不承認或操縱這種資金，其核心是通過政府。”

沙利文補充說，“我認為，對俄羅斯和中國的定性--我對此有一點異議。我認為，我們可以與他們兩個人進行建設性的對話。”沙利文說，“在這種情況下，這將更難做到，因為習近平和普京都不會在那裡。但還有其他形式，我們將能夠讓俄方和中方參與其中，包括通過各種區域會議，他們有授權的代表，我們也有。”