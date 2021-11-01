馬克龍指責莫里森就潛艇交易對他“撒謊” 莫里森矢口否認

法國總統馬克龍10月31日在出席羅馬20國集團峰會期間受到了澳洲記者的追訪。受訪時，馬克龍指責澳大利亞總理莫里森在取消兩國先前達成的常規動力潛艇交易上對他“撒謊”。面對媒體隨後的追問，莫里森對此予以矢口否認。就法澳關係的這一緊張升級，澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）11月1日向媒體暗示法方反應過度，並稱“我們沒有污損埃菲爾鐵塔，這是一個合同問題。”

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馬克龍和莫里森上周末在羅馬參加了20國集團峰會，這是自澳大利亞在9月宣布與美國和英國達成三邊安全協議（AUKUS），並由美英向澳方提供核動力潛艇技術後，他們二人第一次會面。馬克龍周日面對澳洲記者就兩國關係和潛艇事件的提問時表示，“我對你們的國家非常尊重。我對你們的人民有很多尊重和很多友誼。我只是說，當我們有了尊重，你必須是真實的，你的行為必須符合並堅持這一價值觀。”

當被問及他是否認為莫里森（就潛艇交易）對他撒謊時，馬克龍回答說，“我不認為，我知道（如此）。”澳洲記者隨後在莫里斯的記者會上提問稱，“馬克龍總統在拐角處告訴我們幾個人，你沒有告訴他關於潛艇交易的真相。事實上，他說你可能撒了謊。這是真的嗎？”莫里森給予否定的答覆。記者追問，“他說，所發生的事情對你的聲譽不利。你對此怎麼說？”莫里森表示，“我將永遠捍衛澳大利亞的利益。”

美法首腦上周五舉行單獨會談時，美國總統拜登曾在攝像鏡頭前當面向馬克龍表示，在和澳大利亞簽訂三邊安全協議前，自己一直以為澳方早已通知法國計畫取消澳法潛艇合同，“我對上帝發誓，（當時）不知道你不知情”。

就馬克龍的最新發難，澳洲記者追問莫里森稱，“但他也指責你。他說他不認為你對他撒謊，他知道你對他撒謊了。”莫里森說，“我不同意這種說法。”記者問，“難道（馬克龍）沒有當面告訴你嗎？你今天看到他了。你昨天見過他。你剛剛對着攝像機說，我不認為你對他撒了謊。他知道你對他撒謊了。”莫里森隨後再次否認這一說法。

莫里森談到，“我想，還需要一些時間來完成（與法國修復關係）這個過程。但我們已經開始了，在過去的幾天里我們已經談了幾次。我相信在我回澳大利亞之前，我們會多談一點。但讓我非常清楚，我作為總理所做的決定，我的政府所做的決定，是為了澳大利亞的國家利益。”他說，“我一秒鐘也不退縮。這些決定是困難的。當然，它造成了失望，並對與法國的關係造成了影響。但我不會把這種利益放在高於澳大利亞國家利益的位置，而且我認為任何澳大利亞人都不會期望我也這樣做--期望我為了另一種利益而放棄這種利益。”

”莫里森說，“現在，我們只是不會那樣做。澳大利亞人不會期望我這樣做。我一直非常清楚我在這方面的溝通方式。我們一起吃了晚飯。正如我在許多場合所說，我非常清楚地解釋了常規潛艇的選擇不會滿足澳大利亞的利益。”莫里森隨後澄清說，他在今年6月訪問法國期間與馬克龍進行的一次私人共餐時，並沒有說兩國的潛艇協議不將繼續，而是提出雙方先前達成的常規潛艇計畫已不能滿足澳洲的戰略利益，“而我們需要為我們的國家利益作出決定”。

隨後記者提到，當馬克龍在同一採訪中談到澳洲新達成的核動力潛艇協議時，他表現出了質疑的心態，並稱“你們有一個18個月的過程。祝你好運”。記者向莫里森問道，“你有多大的信心，在這個過程中，到2040年你會有一艘核潛艇下水？”他回答說，“這正是我們的計畫。我很有信心。”馬克龍指控莫里森在潛艇交易上“撒謊”的說法遭到澳媒強烈關注。

澳洲副總理喬伊斯周一向媒體表示，“我們沒有偷一個島，我們沒有污損埃菲爾鐵塔，這是一個合同問題。”他補充說，“合同有條款和條件，其中一個條款和條件及主張是，你可能會脫離合同。我們擺脫了那個合同。”喬伊斯的辦公室拒絕指出“偷一個島”的比喻是否是指英吉利海峽的小薩克島。1990年，一名失業的法國核物理學家加德斯（André Gardes）試圖用一支突擊步槍奪取該島，並最終遭到看島人員制服。

澳洲農業部長利特普勞德則形容馬克龍對莫里森的批評是“不合理的”。利特普勞德說，出於國家安全的考慮，莫里森6月份在與馬克龍共進晚餐時不能透露美國向澳大利亞提供了核動力技術。