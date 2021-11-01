马克龙指责莫里森就潜艇交易对他“撒谎” 莫里森矢口否认

法国总统马克龙10月31日在出席罗马20国集团峰会期间受到了澳洲记者的追访。受访时，马克龙指责澳大利亚总理莫里森在取消两国先前达成的常规动力潜艇交易上对他“撒谎”。面对媒体随后的追问，莫里森对此予以矢口否认。就法澳关系的这一紧张升级，澳洲副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）11月1日向媒体暗示法方反应过度，并称“我们没有污损埃菲尔铁塔，这是一个合同问题。”

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马克龙和莫里森上周末在罗马参加了20国集团峰会，这是自澳大利亚在9月宣布与美国和英国达成三边安全协议（AUKUS），并由美英向澳方提供核动力潜艇技术后，他们二人第一次会面。马克龙周日面对澳洲记者就两国关系和潜艇事件的提问时表示，“我对你们的国家非常尊重。我对你们的人民有很多尊重和很多友谊。我只是说，当我们有了尊重，你必须是真实的，你的行为必须符合并坚持这一价值观。”

当被问及他是否认为莫里森（就潜艇交易）对他撒谎时，马克龙回答说，“我不认为，我知道（如此）。”澳洲记者随后在莫里斯的记者会上提问称，“马克龙总统在拐角处告诉我们几个人，你没有告诉他关于潜艇交易的真相。事实上，他说你可能撒了谎。这是真的吗？”莫里森给予否定的答复。记者追问，“他说，所发生的事情对你的声誉不利。你对此怎么说？”莫里森表示，“我将永远捍卫澳大利亚的利益。”

美法首脑上周五举行单独会谈时，美国总统拜登曾在摄像镜头前当面向马克龙表示，在和澳大利亚签订三边安全协议前，自己一直以为澳方早已通知法国计划取消澳法潜艇合同，“我对上帝发誓，（当时）不知道你不知情”。

就马克龙的最新发难，澳洲记者追问莫里森称，“但他也指责你。他说他不认为你对他撒谎，他知道你对他撒谎了。”莫里森说，“我不同意这种说法。”记者问，“难道（马克龙）没有当面告诉你吗？你今天看到他了。你昨天见过他。你刚刚对着摄像机说，我不认为你对他撒了谎。他知道你对他撒谎了。”莫里森随后再次否认这一说法。

莫里森谈到，“我想，还需要一些时间来完成（与法国修复关系）这个过程。但我们已经开始了，在过去的几天里我们已经谈了几次。我相信在我回澳大利亚之前，我们会多谈一点。但让我非常清楚，我作为总理所做的决定，我的政府所做的决定，是为了澳大利亚的国家利益。”他说，“我一秒钟也不退缩。这些决定是困难的。当然，它造成了失望，并对与法国的关系造成了影响。但我不会把这种利益放在高于澳大利亚国家利益的位置，而且我认为任何澳大利亚人都不会期望我也这样做--期望我为了另一种利益而放弃这种利益。”

”莫里森说，“现在，我们只是不会那样做。澳大利亚人不会期望我这样做。我一直非常清楚我在这方面的沟通方式。我们一起吃了晚饭。正如我在许多场合所说，我非常清楚地解释了常规潜艇的选择不会满足澳大利亚的利益。”莫里森随后澄清说，他在今年6月访问法国期间与马克龙进行的一次私人共餐时，并没有说两国的潜艇协议不将继续，而是提出双方先前达成的常规潜艇计划已不能满足澳洲的战略利益，“而我们需要为我们的国家利益作出决定”。

随后记者提到，当马克龙在同一采访中谈到澳洲新达成的核动力潜艇协议时，他表现出了质疑的心态，并称“你们有一个18个月的过程。祝你好运”。记者向莫里森问道，“你有多大的信心，在这个过程中，到2040年你会有一艘核潜艇下水？”他回答说，“这正是我们的计划。我很有信心。”马克龙指控莫里森在潜艇交易上“撒谎”的说法遭到澳媒强烈关注。

澳洲副总理乔伊斯周一向媒体表示，“我们没有偷一个岛，我们没有污损埃菲尔铁塔，这是一个合同问题。”他补充说，“合同有条款和条件，其中一个条款和条件及主张是，你可能会脱离合同。我们摆脱了那个合同。”乔伊斯的办公室拒绝指出“偷一个岛”的比喻是否是指英吉利海峡的小萨克岛。1990年，一名失业的法国核物理学家加德斯（André Gardes）试图用一支突击步枪夺取该岛，并最终遭到看岛人员制服。

澳洲农业部长利特普劳德则形容马克龙对莫里森的批评是“不合理的”。利特普劳德说，出于国家安全的考虑，莫里森6月份在与马克龙共进晚餐时不能透露美国向澳大利亚提供了核动力技术。