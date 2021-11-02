美中情局局長訪問莫斯科會見俄聯邦安全會議秘書

美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（Willian Burns）11月2日在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議秘書尼古拉·帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）進行了會談。據俄羅斯聯邦安全會議辦公廳介紹，雙方討論了俄美關係相關問題。

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伯恩斯對莫斯科的訪問之前沒有宣布，俄羅斯聯邦安全會議也沒有公布進一步的細節。這次會議是在俄羅斯與西方國家的關係處於多年來最低水平的情況下舉行的，由於存在廣泛的分歧，關係緊張。

美國總統拜登和俄羅斯總統普京今年6月在瑞士舉行了他們的第一次峰會，並同意保持溝通渠道暢通。此後，俄羅斯和美國的外交官在日內瓦就軍備控制問題舉行了閉門會談，美國國務院負責政治事務的國務次卿維多利亞·紐蘭德（Victoria Nuland）上個月在莫斯科與俄方官員進行了會談。

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）在周二的講話中把拜登和普京的首次峰會描述為“富有成果”。安東諾夫說，“在過去的一年裡，雙邊關係有一些小的、但仍然是積極的發展。”他提到了氣候和軍備控制問題。

美國大使館的一位發言人向法新社表示，伯恩斯的訪問是應美國總統拜登的要求進行的，他正帶領一個美方高級官員代表團進行為期兩天的會晤。該發言人說，“他們正在與俄羅斯政府成員會面，討論雙邊關係中的一系列問題。”

《華盛頓郵報》曾於上周末報導，俄軍在鄰近烏克蘭邊界地區再次集結，令美國和歐洲一些官員感到憂心。這些官員正密切關注他們眼中俄羅斯西部不尋常的裝備和人員調動狀況。

烏克蘭國防部周一否認有關俄羅斯在兩國邊界附近集結軍隊的消息，表示並未察覺俄國軍隊或武器有增加現象。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周二也否認了相關報導的真實性。

作為中情局局長，伯恩斯在美國從阿富汗撤軍期間曾被委託重任在阿富汗首都喀布爾秘密會晤了塔利班實際領導人阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar），參與雙方當時就撤離大限等問題的直接交涉。