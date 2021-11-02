美中情局局长访问莫斯科会见俄联邦安全会议秘书

美国中央情报局局长威廉·伯恩斯（Willian Burns）11月2日在莫斯科与俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）进行了会谈。据俄罗斯联邦安全会议办公厅介绍，双方讨论了俄美关系相关问题。

广告 继续浏览后续

伯恩斯对莫斯科的访问之前没有宣布，俄罗斯联邦安全会议也没有公布进一步的细节。美国驻莫斯科大使馆或华盛顿的官员没有立即发表评论。这次会议是在俄罗斯与西方国家的关系处于多年来最低水平的情况下举行的，由于存在广泛的分歧，关系紧张。

美国总统拜登和俄罗斯总统普京今年6月在瑞士举行了他们的第一次峰会，并同意保持沟通渠道畅通。此后，俄罗斯和美国的外交官在日内瓦就军备控制问题举行了闭门会谈，美国国务院负责政治事务的国务次卿维多利亚·纽兰德（Victoria Nuland）上个月在莫斯科与俄方官员进行了会谈。

《华盛顿邮报》曾于上周末报导，俄军在邻近乌克兰边界地区再次集结，令美国和欧洲一些官员感到忧心。这些官员正密切关注他们眼中俄罗斯西部不寻常的装备和人员调动状况。

乌克兰国防部周一否认有关俄罗斯在两国边界附近集结军队的消息，表示并未察觉俄国军队或武器有增加现象。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周二也否认了相关报导的真实性。

作为中情局局长，伯恩斯在美国从阿富汗撤军期间曾被委托重任在阿富汗首都喀布尔秘密会晤了塔利班实际领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar），参与双方当时就撤离大限等问题的直接交涉。