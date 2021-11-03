拜登：美中之间是竞争，没有理由要有冲突发生

美国总统拜登（Joe Biden）11月2日在苏格兰出席记者会时表示，美国与中国之间没有发生武装冲突的理由，但他担心可能发生意外冲突。

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将近90个国家在此次大会上宣布加入了一个由美国与欧盟牵头的协定，将努力大幅降低强效温室气体甲烷的排放量，使得2030年排放水平比2020年低30%。这项协定主要在于抗击气候变化的一大主因。美中等100多个国家还在会上承诺，将在2030年前终止森林砍伐，并恢复2亿公顷的森林和其它生态系统。拜登在记者会上称赞了这些成就，但也就中俄领导人未能亲自出席此次联合国气候大会提出批评。

拜登发表开场白结束后，记者提出的首个问题便是，“总统先生。你提到你对中国在罗马（20国集团峰会）的气候行动感到失望，也注意到中国国家主席习近平不愿意出现在20国集团峰会或第26届联合国气候变化大会（COP26）上。”记者补充说，“但我想问得更广泛一些。当你评估你上任10个月后美中关系的现状时--你的外交官很难与他们的一些同行进行实质性接触；你有一个今年夏天测试了高超音速导弹的中国军队，正在建设其核能力；你对现状的总体评估是什么？你是否担心，在你上任的头10个月里，（美中）武装冲突的可能性已经增加？”

拜登回答说，“让我首先回答第一部分，不是你提的问题，而是你的陈述。那就是，我表示，中国和俄罗斯没有到场，以及沙特阿拉伯--是一个问题。我们到场了。 我们到场了。”他说，“通过到场，我们对我认为世界其他国家看待美国及其领导作用的方式产生了深刻的影响。”拜登续称，“坦率地说，关于中国没有到场的问题，我认为这对中国来说是一个很大的错误。世界上其他国家会看向中国并说，‘他们提供了什么附加值？’ 他们已经失去了影响全世界人民的能力，以及在大会上所有的人；我想说的是，对于俄罗斯也是如此。”

拜登补充说，“关于更深刻的问题，即我是否担心与中国发生武装冲突或一些--意外发生的冲突。”他指出，“不，我不担心。但我有，正如我以前说过的，菲尔（记者名字），我想我们已经谈过这个问题，但我可能搞错了--我认为，正如我所说的，我看中国--我与习近平有几个小时的谈话，在我担任副总统时和我担任总统以来，至少有五六个小时的电话谈话，我将与他举行虚拟峰会。”拜登说，“我已经明确表示：这是竞争；不一定非得是冲突。没有理由需要有冲突（发生）。”

拜登说，“但我也向他表明，而且我--所以我不--我不勉强公开说--我们期望他按道路规则行事。我们不会改变我们对什么是国际空域、国际航道等的态度。”拜登补充说，“我们也已经明确表示，我们必须努力处理诸如网络安全和一系列其他问题。但我不是在寻找，我预计不会有需要--有物理冲突。”拜登说，“但是 ，正如你以前听我说的那样--我父亲有一个说法。他说，‘唯一比有意的冲突更糟糕的是无意的冲突’- 一个无意的冲突。”拜登指出，“因此，在我与他几乎即将举行的会议上，我们还没有确定确切的日期--我想确保对此没有误解。这是竞争，不是冲突。因此，没有非故意的（冲突发生）。”

就美国在气候变化方面作出的承诺问题，稍后有记者问，“除非国会通过未来的立法，否则你们在这里作出的一些承诺不会发生。如果共和党人甚至一些民主党人看到这次会议并说：‘中国没有实现这些全球（气候）目标，你如何说服他们支持更多的支出’。”记者说，“俄罗斯不打算实现这些全球目标。印度也不打算这样做。我们为什么要这样做？”拜登回答指，“因为我们希望能够呼吸，我们希望能够领导世界。听着，我这样讲是真心的。我认为--我冒昧地说，为另一位领导人说话--但事实上，中国，试图主张，可以理解的，在世界范围内作为一个世界领导人的新角色--没有到场？拜托。”

拜登说，“得到世界关注的唯一最重要的事情是气候。从冰岛，到澳大利亚，到--你知道，我的意思是，它只是一个巨大的问题。而他们（中方）已经走开了。你如何做到这一点，然后声称现在能够有任何领导力？”他补充说，“普京和俄罗斯的情况也一样。你知道，他的冻土正在燃烧。他正处于一个......真的，冻土层正在燃烧。他有严重、严重的气候问题。而他对做任何事情的意愿都保持沉默。”

拜登说，“因此，我真诚地相信，我是发自内心的。当我在七国集团会议上说，美国回来了，你知道，人们想知道，‘嗯，这是否真的？’好吧，我们能够改变七国集团所产生的许多事情的动态。”他指出，“我要说的听起来非常自以为是，两位世界上的领导人今天走到我面前说，‘谢谢你的领导。你在这里作出了很大的改变。你正在感动人们’。”拜登说，“我想你和我都谈到了这一点，约翰，与我们谈话的其中一个人。”