伊拉克政府表示本周四将安排包机“在自愿的基础上”接回被困在白罗斯与波兰边境的伊拉克人

伊拉克政府周一宣布，将安排包机，把那些自愿回国的伊拉克难民从白俄罗斯与波兰的边界地带接载回国。与此同时，为阻止难民继续前往白罗斯，阿联酋同日宣布禁止阿富汗、敍利亚、也门及伊拉克公民从阿联酋乘飞机前往明斯克。

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伊拉克外交部发言人周一宣布，计划在本周四安排包机接载自愿回国的伊拉克人离开白俄罗斯与波兰的边界地带。伊拉克外交部发言人萨哈夫周一凌晨向伊拉克电视台表示，“伊拉克将在11月18日，为希望自愿从白俄罗斯返国的民众启动第一个航班”。

萨哈夫没有说明，有多少人可以搭上这架明斯克从到巴格达的航班；但表示，伊拉克已经登记到，有571位公民受困在白俄边界地区，而他们都说准备自愿返国。巴格达和明斯克之间的定期航班，已在8月间中止，而白俄罗斯驻巴格达和伊拉克库德族自治区首府阿比尔的外交使领馆，也已经关闭超过1个星期。萨哈夫表示，这项停飞航班措施降低了伊拉克人前往白俄罗斯的旅行，但问题是，有些人现在搭乘非直航班机，经由土耳其、卡达、阿拉伯联合大公国和埃及，前往白俄罗斯。

针对目前的农民危机，白俄罗斯总统卢卡申科称，“白罗斯已经准备好把这些难民用飞机运走，我们也已经开展积极的工作来劝说他们离开，但没人愿意离开”，“这些人非常的倔强，很显然，他们已经无除可回了，没有家，没有任何可以养活孩子的办法”。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利11月15日表示，“有关难民大潮，事态已经重新可控”: "我向白方强调，情况现如今完全不可接受，需要人道主义援助，需要思考如何解决问题，解决问题的开端，就是要首先停止移民浪潮，叫停航班。这件事基本上已经做成了"。

为阻止难民继续前往白罗斯，阿联酋宣布禁止阿富汗、敍利亚、也门及伊拉克公民从阿联酋乘飞机前往明斯克。土耳其宣布，伊拉克，叙利亚和也门籍乘客不得再从土耳其飞往白罗斯；叙利亚私营航空公司Cham Wings Airlines也暂停了飞往明斯克的航班。欧盟委员会副主席席纳斯周一将到巴格达，与伊拉克政府讨论白罗斯难民危机问题。