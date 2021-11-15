伊拉克政府表示本周四將安排包機“在自願的基礎上”接回被困在白羅斯與波蘭邊境的伊拉克人

伊拉克政府周一宣布，將安排包機，把那些自願回國的伊拉克難民從白俄羅斯與波蘭的邊界地帶接載回國。與此同時，為阻止難民繼續前往白羅斯，阿聯酋同日宣布禁止阿富汗、敍利亞、也門及伊拉克公民從阿聯酋乘飛機前往明斯克。

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伊拉克外交部發言人周一宣布，計畫在本周四安排包機接載自願回國的伊拉克人離開白俄羅斯與波蘭的邊界地帶。伊拉克外交部發言人薩哈夫周一凌晨向伊拉克電視台表示，“伊拉克將在11月18日，為希望自願從白俄羅斯返國的民眾啟動第一個航班”。

薩哈夫沒有說明，有多少人可以搭上這架明斯克從到巴格達的航班；但表示，伊拉克已經登記到，有571位公民受困在白俄邊界地區，而他們都說準備自願返國。巴格達和明斯克之間的定期航班，已在8月間中止，而白俄羅斯駐巴格達和伊拉克庫德族自治區首府阿比爾的外交使領館，也已經關閉超過1個星期。薩哈夫表示，這項停飛航班措施降低了伊拉克人前往白俄羅斯的旅行，但問題是，有些人現在搭乘非直航班機，經由土耳其、卡達、阿拉伯聯合大公國和埃及，前往白俄羅斯。

針對目前的農民危機，白俄羅斯總統盧卡申科稱，“白羅斯已經準備好把這些難民用飛機運走，我們也已經開展積極的工作來勸說他們離開，但沒人願意離開”，“這些人非常的倔強，很顯然，他們已經無除可回了，沒有家，沒有任何可以養活孩子的辦法”。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利11月15日表示，“有關難民大潮，事態已經重新可控”: "我向白方強調，情況現如今完全不可接受，需要人道主義援助，需要思考如何解決問題，解決問題的開端，就是要首先停止移民浪潮，叫停航班。這件事基本上已經做成了"。

為阻止難民繼續前往白羅斯，阿聯酋宣布禁止阿富汗、敍利亞、也門及伊拉克公民從阿聯酋乘飛機前往明斯克。土耳其宣布，伊拉克，敘利亞和也門籍乘客不得再從土耳其飛往白羅斯；敘利亞私營航空公司Cham Wings Airlines也暫停了飛往明斯克的航班。歐盟委員會副主席席納斯周一將到巴格達，與伊拉克政府討論白羅斯難民危機問題。