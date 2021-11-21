波兰指控白俄罗斯继续送移民至边界

波兰政府21日指控，白俄罗斯本周稍早虽然清除两国边界附近的移民营地，还是持续把移民送往边界。面对这场危机，波兰总理21日启程造访波罗的海国家寻求支持。

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中央社综合报道：这波边界冲突迅速演变成东西欧大对峙的局面。波兰“共和报”（Rzeczpospolita）21日公布由SW Research调查公司所做的民调显示，55.1%的波兰人忧心这场边界危机可能升级成正规武装冲突。但在波兰首都华沙（Warsaw）和靠近白俄边界处，20日有数百人参与抗议，要求给予移民协助。

白俄罗斯总统鲁卡申柯19日告诉英国广播公司，白俄军人“绝对有可能”曾帮助移民进入欧盟，但他否认策划这波移民行动。他说：“我们是斯拉夫人，我们有善心，我国军人知道移民要去德国，可能有人曾帮助他们。但我可没邀请他们来这里。”

欧洲联盟从去年白俄罗斯大选引发争议后，便成为该国强人总统的“死敌”。如今欧盟指控白俄罗斯从中东运来数以千计的移民，并强迫他们进入欧盟。据法新社报道，这些移民抛弃在母国的一切，花了数以千计的美元，持观光签证搭机进入白俄，他们决心要进入欧盟。

否认挑起危机的白俄罗斯当局日前似乎改弦易辙，除于18日清除边界附近一处移民营地，并开始把一些移民送回伊拉克。但波兰表示，白俄罗斯政府还是继续用卡车把数以百计的移民载往边界，据信约有10名移民死于寒冬低温。

波兰边防警卫21日在推特（Twitter）表示：“20日有一群大约100名非常凶猛的外国人，被白俄罗斯军人带到边界后，试图强行闯进波兰，遭波兰部队阻止。”

边防警卫21日表示，昨天发生208起移民强行从白俄闯进波兰未遂的案例，比19日稍多，但仍远低于17日记录到的501起。波兰与白俄罗斯的邻国立陶宛也说，20日有44名移民试图越境遭阻止，人数为一週以来最低。10多名来自伊拉克的移民20日在白俄罗斯边界告诉立陶宛新闻网站Delfi，白俄官员不顾他们想回伊拉克的意愿，强行使用军用卡车把他们载到那里。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）21日上午造访爱沙尼亚讨论这次危机，21日稍晚他也将访问立陶宛和拉脱维亚。

莫拉维茨奇21日说：“今天在波兰的东侧边界，我们正在对付一场新型战争，这种战争把移民、不实资讯当成武器，是一种混合作战。”他并提到，各方正在讨论对白俄进一步实施经济制裁。

莫拉维茨奇还在推特上形容，这波移民危机是冷战以后“破坏欧洲稳定的最大企图”，“波兰不会屈服于胁迫，并将尽己所能来捍卫欧盟边界”。

波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）20日表示，白俄现已改变战术，转为引导规模较小的移民群，分别从多个地点越境。