波蘭指控白俄羅斯繼續送移民至邊界

波蘭政府21日指控，白俄羅斯本周稍早雖然清除兩國邊界附近的移民營地，還是持續把移民送往邊界。面對這場危機，波蘭總理21日啟程造訪波羅的海國家尋求支持。

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中央社綜合報道：這波邊界衝突迅速演變成東西歐大對峙的局面。波蘭“共和報”（Rzeczpospolita）21日公布由SW Research調查公司所做的民調顯示，55.1%的波蘭人憂心這場邊界危機可能升級成正規武裝衝突。但在波蘭首都華沙（Warsaw）和靠近白俄邊界處，20日有數百人參與抗議，要求給予移民協助。

白俄羅斯總統魯卡申柯19日告訴英國廣播公司，白俄軍人“絕對有可能”曾幫助移民進入歐盟，但他否認策畫這波移民行動。他說：“我們是斯拉夫人，我們有善心，我國軍人知道移民要去德國，可能有人曾幫助他們。但我可沒邀請他們來這裡。”

歐洲聯盟從去年白俄羅斯大選引發爭議後，便成為該國強人總統的“死敵”。如今歐盟指控白俄羅斯從中東運來數以千計的移民，並強迫他們進入歐盟。據法新社報道，這些移民拋棄在母國的一切，花了數以千計的美元，持觀光簽證搭機進入白俄，他們決心要進入歐盟。

否認挑起危機的白俄羅斯當局日前似乎改弦易轍，除於18日清除邊界附近一處移民營地，並開始把一些移民送回伊拉克。但波蘭表示，白俄羅斯政府還是繼續用卡車把數以百計的移民載往邊界，據信約有10名移民死於寒冬低溫。

波蘭邊防警衛21日在推特（Twitter）表示：“20日有一群大約100名非常兇猛的外國人，被白俄羅斯軍人帶到邊界後，試圖強行闖進波蘭，遭波蘭部隊阻止。”

邊防警衛21日表示，昨天發生208起移民強行從白俄闖進波蘭未遂的案例，比19日稍多，但仍遠低於17日記錄到的501起。波蘭與白俄羅斯的鄰國立陶宛也說，20日有44名移民試圖越境遭阻止，人數為一週以來最低。10多名來自伊拉克的移民20日在白俄羅斯邊界告訴立陶宛新聞網站Delfi，白俄官員不顧他們想回伊拉克的意願，強行使用軍用卡車把他們載到那裡。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）21日上午造訪愛沙尼亞討論這次危機，21日稍晚他也將訪問立陶宛和拉脫維亞。

莫拉維茨奇21日說：“今天在波蘭的東側邊界，我們正在對付一場新型戰爭，這種戰爭把移民、不實資訊當成武器，是一種混合作戰。”他並提到，各方正在討論對白俄進一步實施經濟制裁。

莫拉維茨奇還在推特上形容，這波移民危機是冷戰以後“破壞歐洲穩定的最大企圖”，“波蘭不會屈服於脅迫，並將盡己所能來捍衛歐盟邊界”。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）20日表示，白俄現已改變戰術，轉為引導規模較小的移民群，分別從多個地點越境。