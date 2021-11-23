曾支持「台独」在华台商被指违规罚款3650万元 学者忧起寒蝉效应

台湾远东集团在中国大陆的纺织和水泥企业，被大陆发现在土地利用和税务等方面违法违规，

台湾远东集团在中国大陆的纺织和水泥企业，被大陆发现在土地利用和税务等方面违法违规，处以罚款3650万元人民币(折合约509万欧元)，并收回闲置建设用地。远东集团之前曾捐款资助后来被大陆列为「台独顽固分子」的行政院长苏贞昌竞选，而大陆的国务院台湾事务办公室发言人回应称，绝不允许支持「台独」的人在大陆赚钱，干「吃饭砸锅」的事，要求广大台商「明辨是非、站稳立场」。

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台湾政治学者指出，台湾商人一般会蓝绿阵营均支持作为「双边押宝」，预料远东被大陆点名处罚后，或许会对其他台商造成寒蝉效应。不过，台湾工商协进会理事长林伯丰则认为，远东集团应该只是个案，不会影响台商在大陆的投资意愿，亦相信远东改善情况后会获得通过。

大陆官媒新华社昨(22日)报道，上海、江苏、江西、湖北和四川等五省市近期开展执法检查，发现台湾远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面，存在一系列违法违规行为，已依法对远东采取罚款、追缴税款、限期整改等措施，并收回其闲置建设用地。报道又说，查处违法违规问题仍在继续。

远东集团旗下上市公司「远东新世纪」发表声明，指事件对公司财务及业务没有重大影响，大陆业务正常营运，今后会「虚心面对，防止类似事情再发生」，至于罚款金额，合计共3650万元人民币。

到了晚上，国台办发言人朱凤莲以「答记者问」的形式对事件作出回应，声称欢迎支持台湾企业来大陆投资发展，但绝不允许支持「台独」、破坏两岸关系的人在大陆赚钱，干「吃饭砸锅」的事。她呼吁台商台企要「明辨是非，站稳立场，与『台独』分裂势力划清界限」，以实际行动维护两岸关系和平发展。

她补充，「台独」顽固分子谋「独」言行恶劣，严重损害两岸人民和中国根本利益，对他们及其关联企业和金主必须依法惩戒。根据公开资料，国台办本月5日宣布，将台湾执政民主党的三名主要官员列为「台独顽固分子」，令行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮等三人及其家属被禁进入大陆、香港及澳门，亦不允许其金主在大陆牟利，「以及采取其他必要的惩戒措施」。

事件在台湾引起哄动，当地政治大学东亚所所长王信贤向《联合报》表示，大陆的目的明显，但事实上，没有所谓的「台独企业」，商人只是想在政治竞争激烈的台湾「双边押宝」，蓝绿两大阵营均会支持，相关情况在日本、美国都有发生，但以大陆的「二分法」逻辑，企业会「比较麻烦」。他估计，远东集团被点名后，将对其他台商造成寒蝉效应和自我审查，除了影响政治圈的政治献金外，企业经营也会更加小心。台媒早前已指出，大陆公布「台独顽固分子」名单后，会令在大陆经营的台商不敢公开捐助台独人士，但未想到大陆翻旧帐。

根据监察院「政治献金会计报告书」，始创于1942年的远东集团，在2020年的总统与立委选举中，捐款1000万元新台币(下同，折合约32万欧元)予蓝营的国民党总统候选人韩国瑜，立委选举部分则共捐款5800万元予47位蓝绿两营的立委参选人。另据台湾传媒报道，苏贞昌2018年参选新北市长时，远东旗下的亚东证券曾捐款资助；其女儿苏巧慧2016年首次参选获19家公司合共捐款2000万元，其中200万来自远东集团。苏巧慧其后当选立法院委员。