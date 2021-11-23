曾支持「台獨」在華台商被指違規罰款3650萬元 學者憂起寒蟬效應

台灣遠東集團在中國大陸的紡織和水泥企業，被大陸發現在土地利用和稅務等方面違法違規，

台灣遠東集團在中國大陸的紡織和水泥企業，被大陸發現在土地利用和稅務等方面違法違規，處以罰款3650萬元人民幣(摺合約509萬歐元)，並收回閑置建設用地。遠東集團之前曾捐款資助後來被大陸列為「台獨頑固分子」的行政院長蘇貞昌競選，而大陸的國務院台灣事務辦公室發言人回應稱，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，干「吃飯砸鍋」的事，要求廣大台商「明辨是非、站穩立場」。

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台灣政治學者指出，台灣商人一般會藍綠陣營均支持作為「雙邊押寶」，預料遠東被大陸點名處罰後，或許會對其他台商造成寒蟬效應。不過，台灣工商協進會理事長林伯豐則認為，遠東集團應該只是個案，不會影響台商在大陸的投資意願，亦相信遠東改善情況後會獲得通過。

大陸官媒新華社昨(22日)報道，上海、江蘇、江西、湖北和四川等五省市近期開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面，存在一系列違法違規行為，已依法對遠東採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回其閑置建設用地。報道又說，查處違法違規問題仍在繼續。

遠東集團旗下上市公司「遠東新世紀」發表聲明，指事件對公司財務及業務沒有重大影響，大陸業務正常營運，今後會「虛心面對，防止類似事情再發生」，至於罰款金額，合計共3650萬元人民幣。

到了晚上，國台辦發言人朱鳳蓮以「答記者問」的形式對事件作出回應，聲稱歡迎支持台灣企業來大陸投資發展，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，干「吃飯砸鍋」的事。她呼籲台商台企要「明辨是非，站穩立場，與『台獨』分裂勢力畫清界限」，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

她補充，「台獨」頑固分子謀「獨」言行惡劣，嚴重損害兩岸人民和中國根本利益，對他們及其關聯企業和金主必須依法懲戒。根據公開資料，國台辦本月5日宣布，將台灣執政民主黨的三名主要官員列為「台獨頑固分子」，令行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮等三人及其家屬被禁進入大陸、香港及澳門，亦不允許其金主在大陸牟利，「以及採取其他必要的懲戒措施」。

事件在台灣引起鬨動，當地政治大學東亞所所長王信賢向《聯合報》表示，大陸的目的明顯，但事實上，沒有所謂的「台獨企業」，商人只是想在政治競爭激烈的台灣「雙邊押寶」，藍綠兩大陣營均會支持，相關情況在日本、美國都有發生，但以大陸的「二分法」邏輯，企業會「比較麻煩」。他估計，遠東集團被點名後，將對其他台商造成寒蟬效應和自我審查，除了影響政治圈的政治獻金外，企業經營也會更加小心。台媒早前已指出，大陸公布「台獨頑固分子」名單後，會令在大陸經營的台商不敢公開捐助台獨人士，但未想到大陸翻舊帳。

根據監察院「政治獻金會計報告書」，始創於1942年的遠東集團，在2020年的總統與立委選舉中，捐款1000萬元新台幣(下同，摺合約32萬歐元)予藍營的國民黨總統候選人韓國瑜，立委選舉部分則共捐款5800萬元予47位藍綠兩營的立委參選人。另據台灣傳媒報道，蘇貞昌2018年參選新北市長時，遠東旗下的亞東證券曾捐款資助；其女兒蘇巧慧2016年首次參選獲19家公司合共捐款2000萬元，其中200萬來自遠東集團。蘇巧慧其後當選立法院委員。