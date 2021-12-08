智库：德国未来将提升对台湾关系

德国新政府12月8日就职。德国智库学者指出，新政府联合执政协议中提到台湾，其本身就是预期德国未来将提升对台关系的信号。

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德国新总理肖尔茨（Olaf Scholz）领导的政府在12月8日宣誓就职。柏林“每日镜报”（Der Tagesspiegel）评论说，从是否跟进美国外交抵制北京奥运、如何与美国和亚洲民主国家协调以免台湾受中国攻击等敏感议题来看，德国新总理肖尔茨在外交上很快就会面临考验。

中央社报道说：德国政府智库“学术暨政治基金会”（Stiftung Wissenschaft und Politik）负责人梅尔（Stefan Mair）分析认为，虽然德国官方代表暂时还不会访问台湾，但执政的社会民主党（SPD）、绿党、自由民主党（FDP）在联合执政协议中指出，“唯有在和平和双方都同意的情况下才能改变台海现状”，并承诺德国将在欧盟“一个中国”政策框架下“支持民主台湾事务性参与国际组织”。“台湾”两度在联合执政协议中出现，本身就是一个讯号。因为这是德国第一次有新政府在未来4年的施政蓝图中提到台湾，可见台湾在德国政坛受到重视的程度。除了正式访问，德国有多种方式可强化台湾，例如支持台湾参与国际，以及推动欧盟与台湾签署投资协定，从当地繁荣的半导体业得利。

美国华府智库“德国马歇尔基金会”（German Marshall Fund of the United States）柏林办公室访问学者巴尔金（Noah Barkin）分析：因顾虑北京，德国对台关系降级数十年后，德国外交部正准备向新政府提出建议，逐步提升与台湾的关係。现在新总理肖尔茨正准备透过经济、贸易和科技等管道，加强与印太地区的联系，其中可能也包括台湾。德国新任外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）以对中国立场强硬闻名，认为欧洲与独裁统治的中国处于制度竞争的关係。绿党人士研判，贝尔伯克可能利用台湾议题，在上任初期展现领导力。