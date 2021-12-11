新总理：新西兰和澳大利亚的关系将永远紧密

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）近日在接受澳联社（AAP）采访时表示，新西兰与澳大利亚的“跨塔斯曼友谊”处于良好的健康状态。随着明年5月澳洲联邦议会选举的来临，阿德恩表示， 不会“跳入政治”，但可以与任何澳大利亚总理合作。

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阿德恩在惠灵顿的办公室里向澳洲记者表示，她没有从澳英美三边安全协议（AUKUS）和法国潜艇事件中对澳洲总理莫里森的可信度问题得出任何结论。她说，“我不必把关系建立在我对他人的观察上，因为我有自己的经验作为关系的基础。”据悉，澳新两国领导人最近一次联系是在上周，当时新西兰与澳大利亚的安全人员一起在所罗门群岛化解了那里的紧张局势。

新西兰反对党、国家党的新领导人克里斯托弗·卢克森(Christopher Luxon) 本周在接受质询时表示，“我们最重要的关系是与澳大利亚的关系......我们的经济与澳大利亚的成功息息相关。”

报导指出，阿德恩敏锐地意识到即将到来的澳洲联邦选举，这可能会使澳大利亚工党和新西兰工党联合起来执政，在过去三十年里，这种情况只为期一年。

阿德恩与澳洲工党领袖安东尼·阿尔巴内塞（Anthony Albanese）有联系，此前曾邀请他到惠灵顿，两人保持着不定期的联系，但阿德恩坚持强调她不会“跳入澳大利亚的政治中去”。

阿德恩说，“我们与澳大利亚的关系对我们非常重要，我将优先确保与澳大利亚总理有一个稳固的关系，我们确实有一个稳固的关系。”

就两国间存在的分歧事件，阿德恩说，“你在那里看到的是我们双方公开和坦率地谈论我们对这些问题的立场。”她说，“你可以非常透明地看到我们所采取的立场，因为我会私下里说我将公开说的话，所以没有人对我们对这些事情的看法有任何怀疑。实际上，这很适合我们俩。”

就外界认为她与莫里森对外交问题上的认知存在差异的观察，阿德恩说，“我们相处得很好。”她称，“我们来自不同的政党。因此，这确实意味着我们会采取不同的立场。但这并没有阻止我们能够使关系得到良好的发展。”