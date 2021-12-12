美澳外長會談重申支持和平解決兩岸問題

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）12月11日在七國集團外長會議期間舉行了會談。兩國外長重申對一個和平和安全的印太地區、新冠經濟復蘇等議題的承諾。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）通過聲明表示，兩國外長還就俄羅斯對烏克蘭的持續侵略表示關切，並重申支持在不訴諸威脅或脅迫的情況下和平解決兩岸問題。

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布林肯會後在推特上傳了與佩恩舉行會談的照片，並寫道，“今天很高興與我的好朋友佩恩會面。我們重申了我們兩國對和平和安全的印度-太平洋、新冠經濟復蘇和復原力以及合作為我們在該地區的公民和夥伴提供成果的深刻承諾。”

普萊斯則通過美國國務院的聲明表示，美澳外長在英國利物浦會面“以加強我們正在進行的促進印太地區和平與繁榮的努力，這是繼9月在華盛頓舉行的澳大利亞-美國部長級會議（AUSMIN）之後。”聲明稱，“他們討論了深化美國-澳大利亞聯盟，承諾在未來十年採取雄心勃勃的氣候行動的重要性，以及志同道合的盟友和夥伴繼續在世界各地捍衛、加強和更新民主的必要性。”

聲明表示，“他們對俄羅斯對烏克蘭的持續侵略表示關切，重申支持在不訴諸威脅或脅迫的情況下和平解決兩岸問題，並強調台灣對全球健康發展的重要貢獻。兩位領導人再次承諾我們在該地區的共同努力，並從新冠疫情中更好地恢復。他們還同意，鑒於我們所面臨的共同挑戰的範圍和規模，必須儘快在堪培拉駐有一名經參議院確認的（美國）大使。”

據《衛報》澳大利亞版12日報導，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）稱，中國對澳大利亞、美國和英國先前達成的三邊安全協議（AUKUS）做出了“非理性”的反應。達頓周日說，澳大利亞政府與美國和英國建立了“奧庫斯”夥伴關係，因為澳方希望看到“我們地區的穩定和和平得到加強。”

達頓告訴澳大利亞天空新聞台稱，“我認為，中國對此的反應是不理性的。”他說，認為澳大利亞是在該地區助長軍備競賽的一方是錯誤的說法，“當我們在談論獲得8艘核動力潛艇的時候，中國的（海軍）艦隊有355艘，在未來9年內將達到400艘。”

達頓說，“而且他們每18個月生產的海軍資產的噸位比澳大利亞皇家海軍的整個艦隊還要多。”達頓稱，中國在最近幾周也用貿易行動“威脅”立陶宛，並補充說“我們越來越經常地看到這種情況，說實話，這讓人不安，也沒有必要。”

達頓稱， “澳大利亞政府的問題是與中國政府的問題，而不是與中國人民的問題”。他重申，澳大利亞有“一個令人難以置信的成功”的華僑社區，有100多萬華裔。達頓說，“他們為我們的國家做出了巨大貢獻。”