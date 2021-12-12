美澳外长会谈重申支持和平解决两岸问题

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）12月11日在七国集团外长会议期间举行了会谈。两国外长重申对一个和平和安全的印太地区、新冠经济复苏等议题的承诺。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）通过声明表示，两国外长还就俄罗斯对乌克兰的持续侵略表示关切，并重申支持在不诉诸威胁或胁迫的情况下和平解决两岸问题。

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布林肯会后在推特上传了与佩恩举行会谈的照片，并写道，“今天很高兴与我的好朋友佩恩会面。我们重申了我们两国对和平和安全的印度-太平洋、新冠经济复苏和复原力以及合作为我们在该地区的公民和伙伴提供成果的深刻承诺。”

普莱斯则通过美国国务院的声明表示，美澳外长在英国利物浦会面“以加强我们正在进行的促进印太地区和平与繁荣的努力，这是继9月在华盛顿举行的澳大利亚-美国部长级会议（AUSMIN）之后。”声明称，“他们讨论了深化美国-澳大利亚联盟，承诺在未来十年采取雄心勃勃的气候行动的重要性，以及志同道合的盟友和伙伴继续在世界各地捍卫、加强和更新民主的必要性。”

声明表示，“他们对俄罗斯对乌克兰的持续侵略表示关切，重申支持在不诉诸威胁或胁迫的情况下和平解决两岸问题，并强调台湾对全球健康发展的重要贡献。两位领导人再次承诺我们在该地区的共同努力，并从新冠疫情中更好地恢复。他们还同意，鉴于我们所面临的共同挑战的范围和规模，必须尽快在堪培拉驻有一名经参议院确认的（美国）大使。”

据《卫报》澳大利亚版12日报导，澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）称，中国对澳大利亚、美国和英国先前达成的三边安全协议（AUKUS）做出了“非理性”的反应。达顿周日说，澳大利亚政府与美国和英国建立了“奥库斯”伙伴关系，因为澳方希望看到“我们地区的稳定和和平得到加强。”

达顿告诉澳大利亚天空新闻台称，“我认为，中国对此的反应是不理性的。”他说，认为澳大利亚是在该地区助长军备竞赛的一方是错误的说法，“当我们在谈论获得8艘核动力潜艇的时候，中国的（海军）舰队有355艘，在未来9年内将达到400艘。”

达顿说，“而且他们每18个月生产的海军资产的吨位比澳大利亚皇家海军的整个舰队还要多。”达顿称，中国在最近几周也用贸易行动“威胁”立陶宛，并补充说“我们越来越经常地看到这种情况，说实话，这让人不安，也没有必要。”

达顿称， “澳大利亚政府的问题是与中国政府的问题，而不是与中国人民的问题”。他重申，澳大利亚有“一个令人难以置信的成功”的华侨社区，有100多万华裔。达顿说，“他们为我们的国家做出了巨大贡献。”